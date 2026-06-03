Число погибших в результате удара по автобусу в ДНР увеличилось

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Тела пока не были опознаны.

Число погибших в результате удара по автобусу в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский

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Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Донецкой народной республике (ДНР) возросло до восьми человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью телеканалу «Звезда».

По его данным, в результате удара пострадали 11 человек: десять из них были доставлены в медицинские учреждения, еще одному помощь оказали амбулаторно.

«Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — сказал Пушилин.

Удар ВСУ по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Ранее Пушилин сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». Инцидент произошел в районе Енакиево под Горловкой. Изначально речь шла о семи погибших, однако позже эта цифра увеличилась до восьми. Всем пострадавшим, по его словам, оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и охарактеризовал произошедшее как проявление крайней жестокости.

По информации властей, на рейс были зарегистрированы 53 пассажира, при этом сейчас уточняется, кто именно находился в автобусе на момент удара с учетом посадок и высадок по маршруту.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к атаке лиц.

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