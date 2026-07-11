ВСУ атаковали пассажирские автобусы в Запорожской области

ВСУ обстреляли гражданские автобусы в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью киевскими нацистами совершена очередная атака на объекты гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области. В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы», — написал он в личном блоге.

По словам Балицкого, в момент атаки людей в транспорте и рядом с ним не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших.

«Простые пассажирские автобусы, которые должны были выйти на маршрут, чтобы люди могли съездить по своим делам или провести время с близкими, стали целью для оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры», — отметил губернатор.

На место происшествия прибыли оперативные службы, которые оценивали ущерб, нанесенный гражданской транспортной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рыльске Курской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и осколочные ранения головы и правой руки.

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