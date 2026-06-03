«Домой с новым человеком»: актриса Анна Михайловская родила второго ребенка

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 68 0

Артистка опубликовала трогательное фото с малышом.

Анна Михайловская родила второго ребенка

Фото: Instagram*/anna_mihailovskaya

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Актриса Анна Михайловская родила второго ребенка

Актриса Анна Михайловская родила второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«Домой. С новым человеком», — лаконично написала артистка.

На фото Анна сидит в автомобиле, а на пассажирском сиденье — детское кресло с младенцем.

Михайловская уже растит десятилетнего сына Мирослава, которого родила в браке с актером Тимофеем Каратаевым. Артисты познакомились на пробах к проекту «Морпехи», поженились в 2013 году, мальчик появился на свет в 2015 году. После рождения сына актриса ушла в декрет, однако затем вернулась к работе. В 2018 году супруги развелись.

После этого звезда встретила нового партнера, личность которого скрывает.

В апреле 2026 года Анна заявила, что готовится стать мамой второго малыша. Несмотря на заботы, она продолжает актерскую карьеру, выступая на театральной сцене.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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