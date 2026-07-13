«Стыдная история»: Самойлова о самой дорогой поломке, которую совершили ее дети

Дети Оксаны Самойловой сломали бассейн на круизном лайнере

Дети блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейн — настоящее имя) сломали бассейн на круизном лайнере. Об этом звездная мама рассказала в беседе с телеведущим Георгием Иващенко.

На вопрос о том, что самое дорогое ломали наследники знаменитости, Самойлова призналась, что это был бассейн на круизном лайнере.

«Это ужасно-стыдная история. Я ее не расскажу никогда», — ответила блогер на просьбу поделиться подробностями инцидента.

Иващенко предположил, что дети интернет-знаменитости засунули куда-то свою одежду. И инфлюенсер заметила, что это догадка близка к истине.

Несмотря на то, что к неисправности бассейна привели действия звездных наследников, возмещать Самойловой ничего не пришлось.

Блогер уточнила, что ее дети обычно в общественных местах ведут себя спокойно и не устраивают истерики, например, в самолете. Однако, по ее словам, это не столько зависит от воспитания, сколько от врожденного темперамента ребенка. Поэтому она всегда с понимаем относится к тем родителям, которые сталкиваются с подобным. Все, что могут сделать взрослые в такой ситуации — это попытаться успокоить и поддержать детей.

Также Самойлова поделилась тем, что не разговаривает со своими наследниками на тему секса. Так как, по ее мнению, это бессмысленно в наше время. Дети все узнают и без помощи взрослых, как только осваивают навык чтения.

А вот выплаты ребенку за выполнения работы по дому или успехи в учебе блогер практикует. Так же, как и систему штрафов за промахи.

Блогер воспитывает четверых наследников: 14-летнюю Ариелу, десятилетнюю Лею, восьмилетнюю Майю и шестилетнего Давида.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Самойленко не знал, как зовут его маму. Мальчику казалось, что Оксана — это псевдоним, как Джиган у отца.

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