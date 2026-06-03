Экс-глава MI6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет

Бывший директор британской службы внешней разведки MI6 Алекс Янгер умер на 63-м году жизни. Об этом сообщило издание сообщает The Telegraph со ссылкой на канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В заявлении главы британского правительства отмечается, что сэр Алекс Янгер «вел образцовую жизнь и карьеру».

«Я был опечален известием о смерти сэра Алекса Янгера. Сэр Алекс Янгер вел образцовую жизнь и карьеру, в итоге заняв пост главы разведывательной службы с 2014 по 2020 год», — сказано в заявлении премьера.

По данным британских СМИ, причиной смерти стал рак простаты, диагностированный у Янгера в прошлом году. Сообщается, что кончина наступила в Бостоне, где он находился в последние дни жизни.

Янгер начал карьеру в разведывательных структурах в 1990-х годах, работал на Балканах и позднее был направлен на Ближний Восток. В дальнейшем он возглавлял резидентуру MI6 в Кабуле. В 2009 году он занял пост руководителя контртеррористического подразделения службы, а в 2012 году стал заместителем директора разведки.

В 2014 году Янгер сменил на посту главы MI6 Джона Сойерса. Его руководство стало одним из самых продолжительных за последние десятилетия.

После ухода со службы он продолжил публичную деятельность, выступая с лекциями и комментариями в британских СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался основатель рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин. Музыкант в течение нескольких дней находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.