Экс-глава MI6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет
Он проработал в разведке около 30 лет.
Фото: © Getty Images/WPA Pool/Pool
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Бывший директор британской службы внешней разведки MI6 Алекс Янгер умер на 63-м году жизни. Об этом сообщило издание сообщает The Telegraph со ссылкой на канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
В заявлении главы британского правительства отмечается, что сэр Алекс Янгер «вел образцовую жизнь и карьеру».
«Я был опечален известием о смерти сэра Алекса Янгера. Сэр Алекс Янгер вел образцовую жизнь и карьеру, в итоге заняв пост главы разведывательной службы с 2014 по 2020 год», — сказано в заявлении премьера.
По данным британских СМИ, причиной смерти стал рак простаты, диагностированный у Янгера в прошлом году. Сообщается, что кончина наступила в Бостоне, где он находился в последние дни жизни.
Янгер начал карьеру в разведывательных структурах в 1990-х годах, работал на Балканах и позднее был направлен на Ближний Восток. В дальнейшем он возглавлял резидентуру MI6 в Кабуле. В 2009 году он занял пост руководителя контртеррористического подразделения службы, а в 2012 году стал заместителем директора разведки.
В 2014 году Янгер сменил на посту главы MI6 Джона Сойерса. Его руководство стало одним из самых продолжительных за последние десятилетия.
После ухода со службы он продолжил публичную деятельность, выступая с лекциями и комментариями в британских СМИ.
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