Умер основатель рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин

Ушел из жизни основатель рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин. Об этом на странице в социальных сетях сообщил друг музыканта, актер Нияз Садыков.

«Не стало Дениса. Умер, не приходя в себя после операции. Мои соболезнования родным и близким. Прощай, друг Денис, я всегда буду помнить тебя. Очень больно», — написал артист.

Известно, что в середине мая рок-музыкант попал в реанимацию. У него произошел разрыв аневризмы головного мозга. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Лагутина так и не смогли.

Его сердце остановилось 27 мая на 47-м году жизни. Прощание с музыкантом пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге.

Денис Лагутин родился 19 января 1980 года. Коллектив «Мировая весна» он основал в 2002-м. Артист был не только исполнителем, но и автором композиций группы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер американский джазовый саксофонист и композитор Сонни Роллинз. Он был одной из самых значимых фигур в джазовой истории, сотрудничал с рок-группой The Rolling Stones и трижды удостаивался премии «Грэмми». Роллинзу было 95 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.