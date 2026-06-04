Лихач, сбивший насмерть двух женщин и ребенка, признан потерпевшим
В Нижнем Новгороде завершилось расследование резонансного ДТП.
Фото, видео: 5-tv.ru
А сейчас о громком уголовном деле в Нижнем Новгороде. Расследование страшной аварии длилось целый год, а его итоги повергли в шок всю страну. Лихача, который насмерть сбил двух женщин и ребенка, признали потерпевшим. Почему подозреваемый превратился в жертву, разбиралась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.
«Я сам остался инвалидом. И потерял все. И семью, и работу. И смысл жизни», — сказал пострадавший Илья Мизин.
Илья Мизин в один миг лишился жены и дочери в жуткой аварии. Июнь 2025 года. Пустая дорога. Водитель отечественной легковушки решил развернуться. В этот момент на огромной скорости — 133 километра в час — в него врезается иномарка. После столкновения автомобиль отлетел в остановку.
В результате жена Ильи и ее сестра погибли на месте, пятилетняя дочь через несколько дней умерла в больнице. Отец малышки чудом выжил, но остался инвалидом.
«У меня сломан таз, то есть выломаны вертлужные впадины, куда вставляется тазобедренный сустав», — рассказал Илья Мизин.
Следствие длилось год, и его итоги повергли в шок всех. Лихача, который насмерть сбил троих, признали потерпевшим.
«У меня в голове не укладывается, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения и его сейчас оправдывают», — сказал Илья Мизин.
Изначально виновных в этом ДТП было двое — оба водителя. Но в какой-то момент шофер иномарки стал пострадавшим.
«Я не мог определить его скорость. Я не думал, что он едет с такой скоростью по дороге. Если бы скорость была 60–70, никакой аварии бы не было», — сказал водитель отечественной легковушки Сергей Лазарев.
Эти аргументы бессильны. Водитель отечественного авто — виновник аварии, подтверждают автоюристы.
«По пункту 13.4 правил при повороте необходимо уступить дорогу встречному, на какой бы сигнал и с какой бы скоростью он ни ехал», — сказал автоэксперт Дмитрий Попов.
И здесь у многих, в том числе у человека, который потерял семью, возникает вопрос: как водитель, который в два раза превысил скорость и устроил смертельную аварию, превратился в жертву?
«Соблюсти закон должны были органы предварительного следствия, то есть сотрудники полиции, которые почему-то этого не сделали. Почему, пока не знаем. Здесь должна вмешаться прокуратура и должны дать четкие жесткие указания для того, чтобы исправить грубейшую ошибку, и закон должен восторжествовать», — сказал криминалист, бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов.
На это надеется и Илья Мизин. Водитель иномарки — 24-летний лихач Даниил Лебедев — известный в городе гонщик.
«Он рецидивист ДТП, у него есть штрафы за превышение скорости, повторные. Гонщик, стритрейсер, городской», — сказал Илья Мизин.
Дело еще не передано в суд. Но Илья сдаваться не намерен. Хочет, чтобы человек, сломавший его жизнь, понес справедливое наказание.
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