Инну Макарову называли одной из самых красивых и талантливых актрис советского кино. Она покорила миллионы зрителей, пережила предательство любимого человека, сумела начать жизнь заново и до последних лет не изменила своим принципам.

К 100-летию великой актрисы вспоминаем самые интересные факты ее биографии.

Родилась в Тайге

Биография актрисы Инны Макаровой. Фото: Кассин Евгений, Мастюков Валентин/ТАСС

Инна Владимировна Макарова появилась на свет 28 июля 1926 года в сибирском городке с необычным названием — Тайга. В трехлетнем возрасте семья переехала в Новосибирск, который она считала родным городом.

Интересно, что деда Инны по материнской линии сослали в Сибирь за участие в польском восстании — именно в месте его ссылки и родилась будущая актриса. Отец, Владимир Степанович Макаров, работал диктором на радио, был членом Союза писателей СССР. Мать, Анна Ивановна Герман, заведовала литературной частью в ТЮЗе, затем в знаменитом театре «Красный факел».

«Папа и мама — оба писатели, так что с детства я была погружена в творческую среду. Сибирский климат дал мне закваску на всю жизнь!», — приводит слова актриса издание 7Дней.

Жили они в так называемом писательском доме. Голос отца запомнился ей навсегда.

«Мой папа был обладателем потрясающего голоса, работал диктором. Спустя много лет я однажды спросила Юрия Левитана: „А вы знали Владимира Степановича Макарова?“ — „Еще бы! У него был замечательный тембр“, — ответил мне Левитан», — делилась Макарова.

Сама Инна начала «актерствовать» рано. В десять лет она устроила домашний спектакль с буфетом — выставила на стол морковку и огурцы с огорода, чтобы зрители (родственники) не разбегались. Не помогло — зрители все равно сбежали, но желание сцены осталось.

«Страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить»

Биография актрисы Инны Макаровой. Фото: legion-media

Когда началась Великая Отечественная, Инне Макаровой было почти 15-ть. Она занималась в драмкружке, ездила с выступлениями по госпиталям. В Новосибирск эвакуировали Александринский театр — будущая актриса ходила на все спектакли. Однажды после ее концерта в госпитале к ней подошел знаменитый актер Николай Симонов (исполнитель роли Петра I в фильме «Петр Первый») и сказал, что ей нужно в Москву.

В 1943-м Инна поехала поступать в эвакуированный в Алма-Ату ВГИК. Дорога оказалась долгой — несколько недель на перекладных, но когда она добралась, набор уже завершили. Однако талантливую девушку все же приняли.

«Мама моя часто летала на фронт, в командировки, вот я в ее отсутствие и поехала поступать на артистку. Сегодня это даже немыслимо представить: страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить», — вспоминала Макарова.

Из 50 поступивших на курс выпустились 13 человек. Среди них — Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Евгений Моргунов.

«Преподаватели ВГИК долго объясняли каждому абитуриенту, почему нужно немедленно вернуться домой, а мне сказали: «Вам советуем остаться», — рассказывала актриса.

Учеба проходила в суровых условиях. Студенты жили в бараках с печным отоплением, в Москве. В письмах матери Инна жаловалась, что проблемой было даже согреть чаю. Ее подруга, приехавшая поступать вместе с ней, заболела туберкулезом и вскоре умерла. Но Инна держалась.

«Вот она, Любка Шевцова!»

Биография актрисы Инны Макаровой. Фото: кадр из фильма «Молодая гвардия», режиссер Сергей Герасимов, 1948 г.

Еще студенткой Инна Макарова сыграла главную роль в пьесе «Кармен». Ее игра так поразила зрителей, что в зале плакали Фаина Раневская и Михаил Бабочкин, а сам Сергей Эйзенштейн, проходя мимо, молча погладил ее по голове — высшая похвала от мэтра.

На спектакль пришел писатель Александр Фадеев — его роман «Молодая гвардия» как раз готовился к экранизации. Увидев Макарову, он сразу сказал: «Вот она, Любка Шевцова!»

Перед съемками она ездила к родителям настоящей Любы Шевцовой и жила в их доме. А платье для знаменитого танца специально привезли из Берлина — это было платье Марики Рекк, легендарной немецкой актрисы.

За эту работу в 1949-м 22-летняя актриса получила Сталинскую премию первой степени, на которую решила купить шубу. А Сталина она видела один раз — на демонстрации.

Больше всего любила быть на сцене и сниматься

Биография актрисы Инны Макаровой. Фото: www.globallookpress.com/Russian Look

В 1948 году Макарову зачислили в труппу Театра-студии киноактера. Когда пришло приглашение во МХАТ, руководство не отпустило — заявило, что она нужна для кинематографа.

Снималась актриса у лучших режиссеров. Фильмография — более 50 картин: «Молодая гвардия» (1948), «Высота» (1957), «Девчата» (1961), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Женщины» (1966) и многие другие. Инна очень гордилась, что не снималась в плохом кино.

«Счастлив человек, если у него любимая работа. Нет ничего интересней любимого дела. Иногда я думаю: не была бы счастливой, если бы стала не актрисой, а, например, чертежником или продавцом. Но есть же люди, которым эти профессии нравятся! Я родилась актрисой. И если у меня нет работы, печалюсь. А если она есть, так это главное. Это и есть жизнь!» — говорила она.

На съемках «Высоты» Макарова пошла на крайний риск: научилась варить металл, чтобы убедительно сыграть сварщицу, и целый день просидела верхом на доске на 50-метровой высоте, дожидаясь нужного кадра — без всяких дублеров. А в ледяной реке тонула вместе с Нонной Мордюковой.

В 1985-м Инне Макаровой присвоили звание народной артистки СССР.

«Сережа, мы должны расстаться»

Биография актрисы Инны Макаровой. Фото: www.globallookpress.com/Russian Look

Сергей Бондарчук впервые увидел Макарову во ВГИКе, когда она играла Настасью Филипповну. Они поженились, прожили вместе десять лет, родилась дочь Наталья — будущая актриса и режиссер.

Уйти актриса решила сама — из-за измен супруга.

«Сильно ли я любила Бондарчука? Не знаю. Больше всего я любила быть на сцене и сниматься, я — актриса. Я сказала Бондарчуку: „Сережа, мы должны расстаться“ и уснула. Открываю глаза — а он горько рыдает, плечи ходуном ходят», — признавалась она.

Второй раз Макарова вышла замуж только через 12 лет после развода — за известного хирурга, профессора Михаила Перельмана. Они прожили вместе почти 40 лет, до его смерти в 2013-м.

Однако есть версия, что они не расписались, так как Перельман состоял в браке на другой женщине и не разводился с ней. В той семье росли сыновья-близнецы, один из которых тяжело болел.

Последние годы Инны Макаровой

Биография актрисы Инны Макаровой. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

В последние годы Инна Макарова почти не снималась — принципиально.

«То, что сегодня выходит на экраны, и смотреть-то не всегда хочется. Конечно, есть предложения, но я дорожу своими зрителями и где попало сниматься не стану ни за что. Соглашаюсь только, когда очень интересно. А иначе зачем?» — пожимала плечами актриса.

Макарова много ездила по стране, давала концерты, читала со сцены Чехова, Бунина, Паустовского, Астафьева. В конце жизни написала автобиографическую книгу «Благодарение». К сожалению, последние годы актрисы омрачали болезни — астма, которая мучила ее десятилетиями, а затем и серьезные проблемы с памятью. Но до последнего она сохраняла внутреннее достоинство.

«По-всякому бывает. Институт, конечно, дает основу, но настоящим артистом можно стать, только если попадешь в хорошие режиссерские руки. Мне с режиссерами повезло. Что касается тайны творчества, то пытаться понять ее не только невозможно, но и вредно, потому что без тайны труд артиста теряет очарование и смысл», — отвечала Макарова на вопрос, рождаются ли или становятся актерами.

Инна Макарова ушла из жизни 25 марта 2020-го, на 94-м году жизни. Но голос ее остался — в фильмах, в книге и в бесчисленных интервью.

Она оставила после себя целую актерскую династию: дочь Наталья Бондарчук, внук Иван Бурляев (композитор), внучка Мария Бурляева (актриса) — все продолжают ее творческий путь.