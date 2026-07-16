Ей аплодировали миллионы, ее талант восхищал великих мастеров, а за кулисами оставалась непростая судьба, полная любви, потерь и испытаний.
Фото: Кадр из фильма "Высота", режиссер Александр Зархи, 1957г.
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Инну Макарову называли одной из самых красивых и талантливых актрис советского кино. Она покорила миллионы зрителей, пережила предательство любимого человека, сумела начать жизнь заново и до последних лет не изменила своим принципам.
К 100-летию великой актрисы вспоминаем самые интересные факты ее биографии.
Родилась в Тайге
Инна Владимировна Макарова появилась на свет 28 июля 1926 года в сибирском городке с необычным названием — Тайга. В трехлетнем возрасте семья переехала в Новосибирск, который она считала родным городом.
Интересно, что деда Инны по материнской линии сослали в Сибирь за участие в польском восстании — именно в месте его ссылки и родилась будущая актриса. Отец, Владимир Степанович Макаров, работал диктором на радио, был членом Союза писателей СССР. Мать, Анна Ивановна Герман, заведовала литературной частью в ТЮЗе, затем в знаменитом театре «Красный факел».
«Папа и мама — оба писатели, так что с детства я была погружена в творческую среду. Сибирский климат дал мне закваску на всю жизнь!», — приводит слова актриса издание 7Дней.
Жили они в так называемом писательском доме. Голос отца запомнился ей навсегда.
«Мой папа был обладателем потрясающего голоса, работал диктором. Спустя много лет я однажды спросила Юрия Левитана: „А вы знали Владимира Степановича Макарова?“ — „Еще бы! У него был замечательный тембр“, — ответил мне Левитан», — делилась Макарова.
Сама Инна начала «актерствовать» рано. В десять лет она устроила домашний спектакль с буфетом — выставила на стол морковку и огурцы с огорода, чтобы зрители (родственники) не разбегались. Не помогло — зрители все равно сбежали, но желание сцены осталось.
«Страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить»
Когда началась Великая Отечественная, Инне Макаровой было почти 15-ть. Она занималась в драмкружке, ездила с выступлениями по госпиталям. В Новосибирск эвакуировали Александринский театр — будущая актриса ходила на все спектакли. Однажды после ее концерта в госпитале к ней подошел знаменитый актер Николай Симонов (исполнитель роли Петра I в фильме «Петр Первый») и сказал, что ей нужно в Москву.
В 1943-м Инна поехала поступать в эвакуированный в Алма-Ату ВГИК. Дорога оказалась долгой — несколько недель на перекладных, но когда она добралась, набор уже завершили. Однако талантливую девушку все же приняли.
«Мама моя часто летала на фронт, в командировки, вот я в ее отсутствие и поехала поступать на артистку. Сегодня это даже немыслимо представить: страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить», — вспоминала Макарова.
Из 50 поступивших на курс выпустились 13 человек. Среди них — Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Евгений Моргунов.
«Преподаватели ВГИК долго объясняли каждому абитуриенту, почему нужно немедленно вернуться домой, а мне сказали: «Вам советуем остаться», — рассказывала актриса.
Учеба проходила в суровых условиях. Студенты жили в бараках с печным отоплением, в Москве. В письмах матери Инна жаловалась, что проблемой было даже согреть чаю. Ее подруга, приехавшая поступать вместе с ней, заболела туберкулезом и вскоре умерла. Но Инна держалась.
«Вот она, Любка Шевцова!»
Еще студенткой Инна Макарова сыграла главную роль в пьесе «Кармен». Ее игра так поразила зрителей, что в зале плакали Фаина Раневская и Михаил Бабочкин, а сам Сергей Эйзенштейн, проходя мимо, молча погладил ее по голове — высшая похвала от мэтра.
На спектакль пришел писатель Александр Фадеев — его роман «Молодая гвардия» как раз готовился к экранизации. Увидев Макарову, он сразу сказал: «Вот она, Любка Шевцова!»
Перед съемками она ездила к родителям настоящей Любы Шевцовой и жила в их доме. А платье для знаменитого танца специально привезли из Берлина — это было платье Марики Рекк, легендарной немецкой актрисы.
За эту работу в 1949-м 22-летняя актриса получила Сталинскую премию первой степени, на которую решила купить шубу. А Сталина она видела один раз — на демонстрации.
Больше всего любила быть на сцене и сниматься
В 1948 году Макарову зачислили в труппу Театра-студии киноактера. Когда пришло приглашение во МХАТ, руководство не отпустило — заявило, что она нужна для кинематографа.
Снималась актриса у лучших режиссеров. Фильмография — более 50 картин: «Молодая гвардия» (1948), «Высота» (1957), «Девчата» (1961), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Женщины» (1966) и многие другие. Инна очень гордилась, что не снималась в плохом кино.
«Счастлив человек, если у него любимая работа. Нет ничего интересней любимого дела. Иногда я думаю: не была бы счастливой, если бы стала не актрисой, а, например, чертежником или продавцом. Но есть же люди, которым эти профессии нравятся! Я родилась актрисой. И если у меня нет работы, печалюсь. А если она есть, так это главное. Это и есть жизнь!» — говорила она.
На съемках «Высоты» Макарова пошла на крайний риск: научилась варить металл, чтобы убедительно сыграть сварщицу, и целый день просидела верхом на доске на 50-метровой высоте, дожидаясь нужного кадра — без всяких дублеров. А в ледяной реке тонула вместе с Нонной Мордюковой.
В 1985-м Инне Макаровой присвоили звание народной артистки СССР.
«Сережа, мы должны расстаться»
Сергей Бондарчук впервые увидел Макарову во ВГИКе, когда она играла Настасью Филипповну. Они поженились, прожили вместе десять лет, родилась дочь Наталья — будущая актриса и режиссер.
Уйти актриса решила сама — из-за измен супруга.
«Сильно ли я любила Бондарчука? Не знаю. Больше всего я любила быть на сцене и сниматься, я — актриса. Я сказала Бондарчуку: „Сережа, мы должны расстаться“ и уснула. Открываю глаза — а он горько рыдает, плечи ходуном ходят», — признавалась она.
Второй раз Макарова вышла замуж только через 12 лет после развода — за известного хирурга, профессора Михаила Перельмана. Они прожили вместе почти 40 лет, до его смерти в 2013-м.
Однако есть версия, что они не расписались, так как Перельман состоял в браке на другой женщине и не разводился с ней. В той семье росли сыновья-близнецы, один из которых тяжело болел.
Последние годы Инны Макаровой
В последние годы Инна Макарова почти не снималась — принципиально.
«То, что сегодня выходит на экраны, и смотреть-то не всегда хочется. Конечно, есть предложения, но я дорожу своими зрителями и где попало сниматься не стану ни за что. Соглашаюсь только, когда очень интересно. А иначе зачем?» — пожимала плечами актриса.
Макарова много ездила по стране, давала концерты, читала со сцены Чехова, Бунина, Паустовского, Астафьева. В конце жизни написала автобиографическую книгу «Благодарение». К сожалению, последние годы актрисы омрачали болезни — астма, которая мучила ее десятилетиями, а затем и серьезные проблемы с памятью. Но до последнего она сохраняла внутреннее достоинство.
«По-всякому бывает. Институт, конечно, дает основу, но настоящим артистом можно стать, только если попадешь в хорошие режиссерские руки. Мне с режиссерами повезло. Что касается тайны творчества, то пытаться понять ее не только невозможно, но и вредно, потому что без тайны труд артиста теряет очарование и смысл», — отвечала Макарова на вопрос, рождаются ли или становятся актерами.
Инна Макарова ушла из жизни 25 марта 2020-го, на 94-м году жизни. Но голос ее остался — в фильмах, в книге и в бесчисленных интервью.
Она оставила после себя целую актерскую династию: дочь Наталья Бондарчук, внук Иван Бурляев (композитор), внучка Мария Бурляева (актриса) — все продолжают ее творческий путь.
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