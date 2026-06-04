Три человека погибли и семь пострадали в результате атаки ВСУ на Симферополь

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 171 0

Три человека погибли и семь пострадали в результате атаки ВСУ на Симферополь.

Последствия атаки ВСУ на Симферополь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, еще семь получили ранения. Об этом 4 июня сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

На месте происшествия работают экстренные оперативные службы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Власти Крыма окажут всю возможную помощь и поддержку.

Аксенов также призвал жителей и гостей республики доверять только официальным источникам информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю погибли два человека. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава области уточнил, что инцидент произошел на трассе между селами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского округа — водитель и пассажир скончались на месте. Кроме того, в Мелитополе из-за ударов дронов пострадали шесть человек, всем им оказывается помощь, их жизням ничего не угрожает.

Балицкий также отметил, что Украина использует против региона не только беспилотники, но и ракеты. Под удары попадают социальные объекты, школы, больницы, пункты продовольственного обеспечения и объекты электроснабжения.

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