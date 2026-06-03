В результате удара ВСУ по автомобилю в Запорожье погибли мирные жители

В результате удара украинских беспилотников по автомобилю в Запорожской области погибли два человека. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере МАКС губернатор региона Евгений Балицкий.

«На автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа под атаку попал гражданский автомобиль. К сожалению, водитель и пассажир погибли», — проинформировал глава области.

Кроме того, в Мелитополе пострадали шесть человек в результате атаки дронов ВСУ, добавил Балицкий. Всем раненым оказывается медицинская помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Украина наносит удары по Запорожью, используя не только беспилотники, но и ракеты. Под прицелом противника оказались социальные объекты, школы, больницы и пункты, обеспечивающие регион продуктами питания. Также атакуют объекты электроснабжения.

Ранее в распоряжении 5-tv.ru появились кадры удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

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