«В сказке»: блогер Аня Покров вышла замуж

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София Бабина
София Бабина 45 0

До свадьбы она пять лет встречалась со своим избранником Артуром Бабичем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

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Блогеры Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу. Подробностями торжества новоиспеченная жена делилась с подписчиками в режиме реального времени в своем личном блоге.

«В сказке», — подписала девушка видео.

К алтарю ее провел отец. Кстати, ради свадебного танца он даже записался на специальные занятия. На церемонии также был дедушка Покров — именно он торжественно вынес обручальные кольца к алтарю.

Утро невесты

Утро невесты прошло в отеле в центре Москвы. Будущие супруги заселились в гостиницу накануне вечером, но в день свадьбы разместились в разных номерах. Последние часы перед церемонией Аня провела в кругу семьи и подруг.

За макияж блогера отвечала известный визажист Гоар Аветисян. Она создала нежный образ под сдержанное и элегантное свадебное платье. У алтаря Покров предстала в белоснежном наряде с открытыми плечами и деликатной драпировкой в зоне декольте.

Пара заранее сообщала, что не станет придерживаться формата классического банкетного зала и организует выездную регистрацию за городом.

Свадебная локация

Территорию, где проходила церемония, украсили гирляндами теплого света, на открытую террасу поставили высокие коктейльные столики. Обе зоны были выдержаны в светлых тонах.

Пространство оформили в романтическом стиле: ажурные панели с цветочным орнаментом внутри ротонды добавили изысканности, а на фоне зелени и солнечного света вся обстановка действительно напоминала декорации из сказки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что народная артистка России Валерия и продюсер Иосиф Пригожин опровергли информацию о разводе и разделе имущества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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