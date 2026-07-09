«Рейс Москва — Удовольствие»: Галич устроила балаган в аэропорту перед свадьбой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 10 273 0

Радостная невеста мешала спокойствию других людей, ожидающих своих вылетов.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/galichida; 5-tv.ru

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Блогер Ида Галич устроила балаган в аэропорту перед вылетом на свою свадьбу

Блогер Ида Галич устроила балаган в столичном аэропорту Домодедово во время вылета на собственную свадьбу. Кадрами знаменитость поделилась на своей странице в социальных сетях.

Невеста отобрала у сотрудников аэропорта служебный громкоговоритель и начала мешать остальным пассажирам, выкрикивая объявления.

«Уважаемые пассажиры рейса „Москва — Удовольствие“, просим пройти вас на посадку. Повторяю, рейс Москва — Владикавказ объявляется открытым», — прокричала блогер в микрофон, наплевав на покой других посетителей аэропорта.

Из зоны ожидания громкие молодожены и гости их предстоящего торжества переместились на борт воздушного судна. Однако там они не стали мешать другим пассажирам, ведь для своих гостей Ида арендовала целый самолет.

Празднование блогера с бизнесменом Олегом Ледвичем должно пройти в Северной Осетии 10 и 11 июля. Галич планирует свадьбу в кавказских традициях, но еще до начала свадьбы мероприятие оказалось в центре скандала.

Местом для церемонии Ида выбрала высокогорное озеро у Мидаграбинских водопадов. Однако местные жители и интернет-пользователи обратили внимание на то, что мероприятие на 200 гостей возле особо охраняемой природной зоны может нарушать закон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Вадим Базаев опроверг законность предстоящего торжества. Руководитель ведомства подчеркнул, что никакого разрешения на проведение праздника выдано не было, а по факту незаконных строительных работ у озера уже инициирована проверка.

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