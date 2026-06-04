«Единая Россия» предложила пересмотреть правила уплаты НДС для бизнеса

«Единая Россия» считает необходимым учесть позицию бизнеса и вернуться к обсуждению вопроса уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателями на упрощенной системе налогообложения. Об этом секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил журналистам.

По мнению политика, любые изменения для отечественного бизнеса должны вводиться максимально осторожно и сопровождаться постоянным мониторингом со стороны государства.

«Сегодня, формируя Народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики», — сказал Якушев.

Политик также отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах кандидатов с избирателями в рамках предварительного голосования «Единой России».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Единая Россия» считает поддержку малого и среднего бизнеса одним из важных пунктов народной программы партии.

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