«Единая Россия» предложила пересмотреть правила уплаты НДС для бизнеса

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Изменения коснутся предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Единая Россия хочет пересмотреть уплату НДС для бизнеса

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Единая Россия» считает необходимым учесть позицию бизнеса и вернуться к обсуждению вопроса уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателями на упрощенной системе налогообложения. Об этом секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил журналистам.

По мнению политика, любые изменения для отечественного бизнеса должны вводиться максимально осторожно и сопровождаться постоянным мониторингом со стороны государства.

«Сегодня, формируя Народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики», — сказал Якушев.

Политик также отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах кандидатов с избирателями в рамках предварительного голосования «Единой России».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Единая Россия» считает поддержку малого и среднего бизнеса одним из важных пунктов народной программы партии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
«Никогда не стремились»: посол Ирана опроверг планы по созданию ядерного оружия
19:53
На ПМЭФ обсудили помощь российским компаниям в реализации проектов в Африке
19:44
«Роскосмос» рассматривает частные российские компании в качестве партнеров
19:43
Иран заинтересован в безвизовом режиме с Россией
19:41
Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
19:24
В России направят миллиарды на новые мощности по переработке мусора

Сейчас читают

Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Вылитый Артем: подписчики Лерчек усомнились в том, кто отец ее младшего сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео