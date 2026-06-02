В «Единой России» выступили за смягчение налогов на малый бизнес

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 33 0

В партии считают, что изменения налоговых условий должны быть заранее просчитаны и понятны предпринимателям.

В Единой России выступили за смягчение налогов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Единая Россия» выступает за смягчение налогов для малого бизнеса. Об этом РИА Новости рассказала координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

По ее словам, партия поддерживает позицию общественной организации малого бизнеса «ОПОРа России» о том, что любые изменения налоговых условий для предпринимателей должны быть заранее просчитаны и понятны всем участникам рынка.

Когогина отметила, что перед принятием новых решений важно оценить эффект уже действующих мер поддержки, особенно если речь идет о предпринимателях, которые создают рабочие места и участвуют в развитии страны.

«В партии убеждены, что чувствительные вопросы для бизнеса нельзя решать без обсуждения с самим бизнесом. Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из важных пунктов народной программы партии.

«Наша задача — создавать правильные условия для развития бизнеса», — заключила Когогина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
В России стартовал период сдачи ОГЭ
14:59
Забота о природе: Башкортостан представил инсталляцию с говорящим деревом на ПМЭФ
14:53
Отдельный вид искусства: в Петербурге идут последние приготовления к открытию ПМЭФ
14:45
Не болит до последнего: как быстро восстанавливается печень после отказа от алкоголя
14:33
ВСУ устроили опорный пункт в церкви
14:22
Лавров: Россия остается надежным поставщиком топлива для стран Юго-Восточной Азии

Сейчас читают

Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео