Едем на Север: куда туристам отправиться в летний отпуск, чтобы спастись от жары

Чтобы спастись от жары летом, стоит ехать в отпуск на Русский Север или в КНР

Чтобы спастись от жары в летнем отпуске, стоит запланировать поездку в регионы и страны с более прохладным климатом. О них «Газете.ру» рассказала генеральный директор туроператора «Парадиз-Тур» Мария Черепанова.

Эксперт посоветовала рассмотреть Русский Север. Если вы хотите путешествовать по России, к вашим услугам Мурманская и Архангельская области, а также Республика Карелия.

В летний период температура на Русском Севере от плюс 18 до плюс 22 градусов. Благодаря развитой инфраструктуре добраться туда можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России — удобно, даже если это просто небольшое путешествие на выходные.

Воздушный путь из столицы в Мурманск займет пару часов, а в Архангельск и Петрозаводск — и того меньше. Еще один аргумент — разумные цены на транспорт и проживание.

Другим прохладным регионом для туристов традиционно является Якутия — днем там порядка плюс 20 градусов.

При желании поехать за рубеж стоит обратить внимание на Китай и Черногорию. В китайских регионах Далянь, Циндао, Харбин, Юньнань и Сычуань можно отдохнуть при температуре не выше плюс 25 градусов. В Черногории же благодаря близости Адриатики редко бывает жарче, чем плюс 29 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мурманск вошел в топ-5 направлений для внутреннего туризма в России.

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