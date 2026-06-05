Мурманск вошел в топ-5 направлений для внутреннего туризма в России

Мурманск вошел в топ-5 самых популярных направлений для путешествий по России в 2026 году. Об этом «Известиям» сообщил туристический сервис «Трипстер».

В мае 2026 года в пятерку лидеров входил Кисловодск, однако в июне Мурманск вытеснил его. Это обусловлено прежде всего комфортными погодными условиями в городе летом, отметил глава отдела развития и роста регионов компании Павел Неразников.

Эксперт подчеркнул, что с конца мая 2026 года в Мурманске установился полярный день, который продлится до конца июля. Солнце не пересекает горизонт, обеспечивая теплую и ясную погоду. Путешественники ездят преимущественно к озерам и водопадам. Также туристы посещают берег Баренцева моря, осматривая местные приморские достопримечательности — кладбище кораблей и пляж «Яйца дракона».

Мурманск вошел в перечень востребованных направлений наряду с Санкт-Петербургом, который традиционно привлекает россиян сезоном белых ночей. Также туристы едут в Москву — на музыкальные и гастрономические фестивали, а также культурные мероприятия. Кроме того, в топе Казань и Калининград — в столице Татарстана 20 июня пройдет народный праздник Сабантуй, а в самом западном городе России еще не слишком жарко, поэтому он подходит для комфортных прогулок.

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