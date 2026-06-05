«Пока смерть не разлучит»: министр энергетики Саудовской Аравии о сотрудничестве с РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Партнерство стран началось еще в 2015 году.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Министр энергетики Саудовской Аравии: сотрудничество с РФ помогает преодолевать трудности

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что партнерство его страны с Россией помогает сторонам преодолевать глобальные трудности. Об этом он сказал на пленарном заседании с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда, участие в форуме является важной возможностью и большой честью для всего Королевства Саудовская Аравия и его народа.

«Господин президент, волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге. Большое спасибо, что предоставили мне возможность выступить», — обратился министр к Путину.

Он отметил, что партнерство России и Саудовской Аравии началось еще в январе 2015 года. С тех пор, по словам министра, оно помогает странам преодолевать различные вызовы, включая пандемию COVID-19 и нестабильность на мировых рынках.

«Несмотря на все эти грозы, штормы и ветра, которые дуют по всему миру, мы успешно преодолеваем все сложности, потому что привержены друг другу, привержены нашему партнерству», — подчеркнул он.

Министр также отметил хорошие отношения между руководством двух стран и подчеркнул устойчивость взаимодействия Москвы и Эр-Рияда.

«Хотя я мусульманин, а Российская Федерация — это православная страна, тем не менее мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас», — заявил Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Путин поблагодарил его за теплые слова.

Ранее Владимир Путин в обращении к участникам и гостям ПМЭФ-2026 отметил, что мы живем во времена, когда и международные отношения, и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Происходит фрагментация и разрыв логистических и технологических цепочек.

Он подчеркнул, что Россия остается важной частью мировой экономики. Наша страна открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, РФ продолжает работу со многими международными организациями и объединениями.

Он подчеркнул, что ни одно государство в мире не может развиваться за счет других государств или в ущерб им.

Также президент ни раз отмечал успешное сотрудничество в торговых и экономических сферах стран-участниц Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и БРИКС. А также прогнозировал положительную динамику этих объединений в дальнейшем.

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