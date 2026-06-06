Полет с 20-метровой высоты: под Нижним Тагилом подросток упал в карьер и выжил

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Опубликованы кадры спасательной операции.

Фото, видео: ВКонтакте/МБУ "Центр защиты населения"/tagilskyspasatel; 5-tv.ru

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Подросток выжил после падения с 20-метровой высоты в карьер на Урале

Под Нижним Тагилом подросток упал в Валегинский карьер, пролетел около 20 метров и остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ «Центр защиты населения».

Компания подростков гуляла вдоль верхней кромки обрыва. В какой-то момент один из парней потерял равновесие и сорвался вниз.

«Пострадавший не растерялся и самостоятельно вызвал спасателей. Спасатели незамедлительно выехали на место», — сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».

Для эвакуации подростка специалисты использовали альпинистское снаряжение. Они зафиксировали пострадавшего на носилках и спустили его еще на 50 метров до дна карьера. Внизу мальчика уже ждала бригада скорой помощи. Информация о состоянии парня уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве возбуждено уголовное дело после гибели женщины, выпавшей из окна квартиры на седьмом этаже. К ее смерти может быть причастен знакомый, который уже задержан.

По версии следствия, между ними возник конфликт, во время которого мужчина толкнул женщину, стоявшую у открытого окна.

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