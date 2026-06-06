Полет с 20-метровой высоты: под Нижним Тагилом подросток упал в карьер и выжил

Подросток выжил после падения с 20-метровой высоты в карьер на Урале

Под Нижним Тагилом подросток упал в Валегинский карьер, пролетел около 20 метров и остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ «Центр защиты населения».

Компания подростков гуляла вдоль верхней кромки обрыва. В какой-то момент один из парней потерял равновесие и сорвался вниз.

«Пострадавший не растерялся и самостоятельно вызвал спасателей. Спасатели незамедлительно выехали на место», — сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».

Для эвакуации подростка специалисты использовали альпинистское снаряжение. Они зафиксировали пострадавшего на носилках и спустили его еще на 50 метров до дна карьера. Внизу мальчика уже ждала бригада скорой помощи. Информация о состоянии парня уточняется.

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