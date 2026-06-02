Ссора у открытого окна: в Москве женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже

В Москве женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже

Уголовное дело возбудили после гибели женщины, которая выпала из окна квартиры на седьмом этаже дома на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета Москвы в мессенджере МАКС.

По версии следствия, к ее смерти может быть причастен местный житель — знакомый погибшей. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение.

Трагедия произошла на северо-востоке Москвы. По данным следствия, мужчина находился вместе со своей знакомой в квартире жилого дома. Между ними возник конфликт на почве внезапной личной неприязни.

Во время ссоры, как полагают следователи, обвиняемый толкнул женщину, которая в этот момент стояла рядом с открытым окном. После этого она упала с высоты седьмого этажа. Женщина скончалась от полученных травм.

«Фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Дмитровском шоссе в городе Москве, в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна», — отметили в сообщении следствия.

Уголовное дело расследует Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу Москвы. На месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты. Они осмотрели квартиру и прилегающую территорию, допросили свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Ему предъявлено обвинение», — сообщили в Следственном комитете.

Следствие планирует обратиться в Бутырский районный суд Москвы с ходатайством об аресте обвиняемого в ближайшее время. Следователи намерены просить избрать для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Люберцах двухлетний ребенок выпал из окна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.