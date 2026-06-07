Все для комфортной жизни: в Удмуртии продают жилой дом в виде пиратского корабля

В Удмуртии продают жилой дом в виде пиратского корабля за 1,5 миллиона рублей

Российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме — кладезь необычных предложений. Не так давно интернет-пользователи обнаружили на сайте новую «шокирующую» находку — в Удмуртии продается жилой дом в виде пиратского корабля.

Стать хозяином такого необычного жилища можно всего за 1,5 миллиона рублей. В доме есть полноценная палуба, трюм и даже мачты. Кроме того, внутри имеется все необходимое для комфортной жизни — вода, свет и санузел.

«Черная жемчужина» находится на территории коттеджа, площадь которого составляет почти 160 квадратных метров. Дом в виде корабля выставили на продажу из-за банкротства. Приобрести «особняк» можно также в ипотеку. В этом случае новому домовладельцу придется каждый месяц выплачивать по 16, 5 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Волгоградом продают замок на случай зомби-апокалипсиса за 40 миллионов рублей. Здание на продажу выставил бизнесмен Владимир Галаганов. Изначально мужчина строил огромный дом для своей семьи, однако в итоге планы изменились.

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