Замок на случай зомби-апокалипсиса за 40 млн рублей продают под Волгоградом

Анастасия Антоненко
На участке площадью более тысячи ста квадратных метров есть собственная рабочая подстанция, неприступный забор и многочисленные башни для лучников.

Бизнесмен-строитель Владимир Галаганов выставил на продажу огромный замок на случай зомби-апокалипсиса на хуторе Песковатка на берегу Дона за 40 миллионов рублей. О своей «лучшей инвестиции» он рассказал в беседе с изданием «Волгоград онлайн».

По словам продавца, на участке площадью более тысячи ста квадратных метров есть собственная рабочая подстанция, неприступный забор и многочисленные башни для лучников. Кроме того, есть уникальная возможность развести хозяйство. Комплекс подойдет тому, кто придерживается принципа «мой дом — моя крепость».

Изначально бизнесмен затеял строительство замка для себя и семьи. Он также планировал проводить казачьи и рыцарские турниры, однако до этого дело не дошло — строительство крепости довольно медлительный процесс.

«Так как территория большая и место позволяет — думал проводить там казачьи и рыцарские турниры. Ведь в Средневековье замок был не только жилищем и оборонительным сооружением, но и своеобразным центром культуры», — поделился Галаганов.

По словам бизнесмена, на восстановление территории он вложил огромные средства: из соседнего водоема вывезли десятки тысяч тонн ила, а уровень земли подняли более чем на метр для защиты от воды.

Владелец комплекса отметил, что он успел возвести пять башен. Рядом с замком посадили сосны, забор и строения сделали из блоков собственного производства.

Стены главного здания в центре Волгограда стали настоящим музеем под открытым небом, а его интерьер украшает огромный камин — уникальная работа художника и скульптора Петра Чаплыгина.

