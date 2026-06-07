«Девочка, научись вести себя»: Басков и Тодоренко поссорились на премии МУЗ ТВ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 235 0

Причиной стала раздевалка, которую они не смогли поделить.

Конфликт между Басковым и Тодоренко

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Басков и Тодоренко не поделили гримерку на музыкальной премии МУЗ ТВ

Телеведущая Регина Тодоренко и народный артист России Николай Басков поссорились на премии МУЗ ТВ из-за гримерки. Видео с перепалкой знаменитостей уже разлетелось по социальным сетям.

Выяснилось, что Тодоренко по ошибке заняла помещение, предназначенное для «натурального блондина». Басков решил в шутливой форме выразить свое недовольство.

«Девочка, научись вести себя!» — громко крикнул артист в адрес телеведущей.

Регина не растерялась и в шутку поинтересовалась, не Баскову ли принадлежат трусы, которые лежат у нее в гримерке. В ответ на это он подметил, что нижнее белье не его, а мужа Регины — певца Влада Топалова.

Несмотря на громкие фразы, ссора оказалась постановочной. Знаменитости разошлись в хорошем настроении, продолжая готовиться к выходу на сцену.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фейком оказались и слухи о конфликте актера Романа Курцына с артисткой Оксаной Акиньшиной. Курцын признался, что и сам бывает весьма требовательным, особенно когда сталкивается с неуважением.

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