«У меня падает забрало»: Курцын прокомментировал слухи о скандале с Акиньшиной

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Актер уверен, что его не любят многие коллеги из-за его нетерпимости к хамству.

Что происходит между Курцыным и Акиньшиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Курцын опроверг слухи о конфликте с Акиньшиной

Актер Роман Курцын опроверг слухи о конфликте с артисткой Оксаной Акиньшиной на съемках фильма «Сказочные выходные». Слова артиста привело издание 7Дней.ru.

Тему напряженных отношений актеров поднял режиссер Федор Бондарчук. В интервью для своего проекта «Кино в деталях» он намекнул, что Акиньшина известна жестким характером. По его словам, во время работы достается не только съемочной группе, но и ее коллегам, в том числе Курцыну.

«Я бы не сказал. Может, она чувствует сильное мужское плечо рядом», — опроверг слова режиссера Роман.

Актер добавил, что и сам бывает весьма требовательным, особенно когда сталкивается с неуважением.

«Меня ведь почему артисты не любят? Я не терплю хамства в нашей среде. Часто бывало, что я отводил артистов в сторону со словами: „Можно тебя на секунду?“ Когда они вели себя по-свински. К сожалению, я не могу такого терпеть. Особенно, когда это направлено на женщин. У меня сразу забрало падает», — признавался он.

Сама актриса не раз признавалась, что порой ведет себя слишком резко. Говорят, что даже вне камер она не становится мягче, в том числе в общении с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Акиньшина — многодетная мать. У нее трое старших детей — Филипп, Константин и Эми. Кроме того, не так давно она родила сына Лео от актера Данилы Козловского, отношения с которым долгое время держала в тайне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Помогут кишечнику или холестерину? Почему опасно объедаться финиками
19:38
Бумажные рецепты в России собрались полностью заменить на электронные
19:26
«У меня падает забрало»: Курцын прокомментировал слухи о скандале с Акиньшиной
19:25
В Москве стартовал конгресс по детской гематологии, онкологии и иммунологии
19:25
Путин и Токаев укрепили союз: от АЭС и обороны до Аллеи вечной дружбы в Астане
19:22
Кадры, наука и энергия: Путин назвал преимущества России в сфере ИИ

Сейчас читают

Причина — вовсе не секс: невролог рассказал, что именно приводит к инсульту
Куда исчезают первые воспоминания: почему человек не помнит себя младенцем
Песок хоронил дома и дороги: как дюны наступали на поселки Куршской косы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео