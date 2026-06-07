«Идиотина»: Оксану Самойлову захейтили из-за видео за рулем

Оксану Самойлову раскритиковали после публикации видео из автомобиля

Блогера и многодетную мать Оксану Самойлову раскритиковали после публикации видео из автомобиля. Ролик знаменитость разместила в своих социальных сетях.

На кадрах знаменитость едет вместе с дочерью Леей, при этом обе находятся на передних сиденьях без ремней безопасности. Кроме того, во время движения автомобиля девочка спит.

Увиденное вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие пользователи назвали такую ситуацию небезопасной и обвинили Самойлову в пренебрежении правилами.

«Идиотина, смотри на дорогу хотя бы, когда ребенок в машине»,

«Пристегнись»,

«А это вообще безопасно так водить машину?», — пишут в комментариях под видео недовольные пользователи.

Некоторые комментаторы и вовсе заявили, что за подобное поведение блогера следует лишить водительских прав. Часть подписчиков посчитала, что выкладывать в соцсети кадры со спящей дочерью-подростком было не самой удачной идеей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Оксана Самойлова установила телевизоры по всему дому, чтобы в любой комнате получать новости о своей же персоне. По словам звезды, после каждого значимого события она ждет публикаций в прессе и соцсетях.

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