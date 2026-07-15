День Крещения Руси: что можно и нельзя делать 28 июля, как правильно молиться

День Крещения Руси отмечают в России 28 июля. Это праздник, посвященный одному из ключевых событий в истории государства: принятию христианства при князе Владимире Святославиче в 988 году.

Праздник совпадает с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира — правителя, который принял христианство и положил начало масштабному процессу христианизации Руси.

Когда стали отмечать День Крещения Руси и почему именно 28 июля

День Крещения Руси: молитвы, что нельзя делать 28 июля. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Впервые День Крещения Руси отметили в 1888-м. Тогда по Российской империи прошли широкие праздничные гуляния, торжественные богослужения и крестные ходы.

В Российской Федерации и православных странах СНГ праздник утвердили благодаря инициативе патриарха Алексия II. Епископ обратился к руководству страны с предложением добавить День памяти святого князя Владимира в список государственных памятных дат.

В храмах в этот день крестят детей. Священнослужители проводят молебен святому Владимиру.

Дата для праздника выбрана не случайно. 28 июля — это день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который был канонизирован примерно во второй половине XIII века. Поскольку точная дата начала массового крещения жителей Древней Руси неизвестна, памятную дату решили отмечать именно в этот день.

День Крещения Руси: история князя Владимира

День Крещения Руси: молитвы, что нельзя делать 28 июля. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Крещение Руси традиционно связывают с именем князя Владимира Святославича, однако решение о принятии новой веры не было спонтанным. До этого князь оставался убежденным язычником.

После прихода к власти он предпринял попытку объединить разрозненные племена Руси вокруг общего языческого пантеона, но эта система не смогла стать прочной основой для укрепления государства.

К концу X века Русь активно развивала отношения с соседними странами, прежде всего с Византией. Перед князем стояла задача не только укрепить международное положение государства, но и найти идею, которая могла бы объединить его жителей.

Согласно «Повести временных лет», Владимир начал изучать различные религиозные учения. В Киев были приглашены представители разных вероисповеданий, которые рассказывали князю о своих традициях и взглядах. После этого Владимир отправил послов в разные страны, чтобы они лично познакомились с особенностями местных религий.

Особое впечатление на посланников произвели богослужения в соборе Святой Софии в Константинополе. Согласно летописному преданию, именно рассказы послов о красоте храма, торжественности службы и ее духовной атмосфере сыграли важную роль в окончательном выборе князя в пользу православия.

Однако принятие христианства имело не только религиозное значение. Решение Владимира было связано и с политическими интересами государства. Новая вера укрепляла княжескую власть, способствовала развитию связей с Византией, открывала доступ к ее культурному и научному наследию и повышала статус Руси среди других государств.

Крещение князя Владимира в Корсуни

В 987–988 годах русские войска поддержали византийского императора Василия II в борьбе за власть. В рамках достигнутых договоренностей князь Владимир должен был жениться на сестре императора Анне и принять христианство.

Однако выполнение соглашения со стороны Византии было отложено, что привело к походу русских войск на Херсонес — византийский город в Крыму, расположенный на территории современного Севастополя.

После захвата Херсонеса, который в древнерусских источниках назывался Корсунью, в город прибыла царевна Анна вместе с византийскими священнослужителями. Согласно летописной традиции, именно здесь князь Владимир принял крещение.

Большинство историков связывают это событие с 988–989 годами, хотя существуют различные версии относительно точного места и обстоятельств крещения князя. После принятия новой веры на Руси начала формироваться церковная структура.

Как проходило Крещение Руси

Представление о том, что вся Русь была крещена в один день, не соответствует исторической действительности. На самом деле распространение христианства стало длительным процессом, который продолжался многие десятилетия.

После возвращения в Киев князь Владимир начал активно распространять новую религию среди населения. Были уничтожены главные языческие святилища, а жителей столицы призвали прийти к Днепру для совершения обряда крещения. По инициативе княжеской власти массовые крещения проходили и в других городах Руси.

Однако переход населения к новой вере происходил постепенно. В некоторых землях языческие традиции сохранялись еще долгое время. Например, Ростов окончательно принял христианство только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников продолжалось до XII столетия.

В отдаленных регионах древние обряды и христианские традиции еще долго существовали одновременно, постепенно переплетаясь друг с другом. Историки отмечают, что полное утверждение новой религии стало процессом, который занял не одно поколение.

«Крещение нашего народа в водах Днепра сформировало самосознание Руси, ее самобытность и духовный облик. С этого момента начала развиваться письменность, появившаяся на Руси не только ради летописей о деяниях предков, но и ради создания шедевров литературы всемирно признанной духовной глубины. Из крещальной купели Руси выросла вся культура, которую мы ныне знаем — и иконопись, и зодчество, и музыка, и поэзия. Даже зарождение науки на Руси началось в монастырях, а затем в школах и академиях, дав миру великие открытия», — отметил в 2025 году митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков), его слова приводятся на сайте Тверской митрополии.

Как правильно провести 28 июля

День Крещения Руси: молитвы, что нельзя делать 28 июля. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

По благословению патриарха ровно в полдень по местному времени во многих храмах совершается праздничный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

Церковь считает уместным в этот день:

Посещение храма. В этот день в храмах проходят торжественные божественные литургии. Верующие молятся святому князю Владимиру, почитая его как просветителя и крестителя русского народа;

Совершение добрых дел. Как и в любой церковный праздник, 28 июля важно посвятить время милосердию — помочь нуждающимся, подать милостыню или просто совершить добрый поступок;

Участвовать в крестном ходе. В Москве, например, традиционно совершается крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме, где проводится торжественный молебен;

Уделить время семье. Этот день стоит провести в кругу близких за мирной беседой и молитвой.

Что не рекомендуется делать 28 июля

День Крещения Руси: молитвы, что нельзя делать 28 июля. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

В день празднования Крещения Руси, как и в другие важные церковные даты, существуют определенные благочестивые традиции, которых советуют придерживаться.

Но есть и то, что делать не стоит. В частности, следует избегать любых проявлений гнева, ссор и выяснения отношений. День должен быть посвящен миру и духовной радости.

Также в этот день особенно важно проявлять милосердие и не оставлять нуждающихся без поддержки.

Как молиться в день День Крещения Руси

День Крещения Руси: молитвы, что нельзя делать 28 июля. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

В этот день особенно уместна молитва святому равноапостольному князю Владимиру.

Тропарь, глас 8 (в переводе):

Православия наставник и всей Руси просветитель, благочестивый великий князь Владимир, святым Крещением всех просветил ты и многие церкви чудесно украсил, о премудрый Владимир, Христа Бога моли о спасении душ наших.

Кондак, глас 8 (в переводе):

Подобно великому Апостолу Павлу, в зрелых летах, всеславный Владимир, как детскую забаву, все мудрования и усердие к идолам оставив, ты, как муж совершенный, украсился порфирою Божественного крещения. И ныне Спасителю Христу в радости предстоя, моли о спасении в державе Российской начальствующих и множества ее граждан.