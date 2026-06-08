Пять человек получили ножевые ранения в ходе нападения на Пенсильванском вокзале

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Агрессор, предположительно, страдает психическим расстройством. Пострадавшие госпитализированы.

Пятерых ранили ножом в ходе нападения на вокзале в Нью-Йорке

Фото: Reuters/Jeenah Moon

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NYP: Невменяемый ранил ножом пятерых на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке

В результате нападения на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке (Penn Station) пять человек получили ножевые ранения. Об инциденте сообщается в материале New York Post (NYP). Источники издания заявили, что атака была совершена невменяемым мужчиной. Подозреваемый задержан, он находится под стражей.

«По данным пожарной службы Нью-Йорка, резня с применением ножа началась вскоре после семи вечера в оживленном транспортном узле в центре города — чуть более чем за 24 часа до того, как президент (США Дональд) Трамп будет находиться прямо над этим транспортным центром», — сказано в статье.

Отмечается, что американский лидер появится в «Мэдисон-сквер-гарден» (Madison Square Garden) на матче между баскетбольными клубами «Нью-Йорк Никс» (New York Knicks) и «Сан-Антонио Сперс» (San Antonio Spurs). Но, вероятно, происшествие не связано с Трампом напрямую. Задержанный, предположительно, страдает психическим расстройством.

Пострадавшие были доставлены в больницу Бельвью, из них один человек поступил с серьезными травмами, двое с травмами средней тяжести и двое с легкими. Работник Пенсильванского вокзала, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что ему позвонили с просьбой перекрыть территорию. Прибыв на место, он обнаружил двух раненых мужчин, пол был залит кровью. У одного пострадавшего были раны на голове, у другого — на шее.

«Это Нью-Йорк. К сожалению, такое случается, и здесь это произошло», — развел руками сотрудник вокзала.

Он подчеркнул, что Пенсильванский вокзал нечасто становится местом преступления. Но от агрессии, по его словам, никто из жителей большого города и прибывающих гостей не застрахован. Остается только радоваться, что ни один из ударов ножом не оказался смертельным. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о жестоком нападении на девушку в Петербурге. Бывший возлюбленный после расставания начал преследовать ее и в конце концов ворвался в ее квартиру, облил кислотой, выстрелил из сигнального пистолета, нанес ей ножевые ранения и скрылся с места преступления. Выяснилось, что у мужчины и раньше были проблемы с законом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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