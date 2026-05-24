«Три статьи висят»: парень, обливший бывшую кислотой в Петербурге, имел судимости

Парень, обливший бывшую возлюбленную кислотой в Петербурге, имел судимости

В Санкт-Петербурге бывший возлюбленный с кислотой и ножом напал на девушку Анастасию. Как рассказал 5-tv.ru отец потерпевшей, 27-летний парень уже имел проблемы с законом.

«У него инцидент такой был уже, три статьи висят. Статью за покушение на убийство смягчили, по-моему, на причинение тяжких телесных повреждений. А за хранение оружия и мошенничество его осудили», — сказал отец.

Родственник потерпевшей также отметил, что после расставания парень начал преследовать девушку. Она даже писала заявление в полицию, но позже забрала его. При этом мать злоумышленника пыталась помочь Анастасии и тайно предупреждала ее о перемещениях сына. Пострадавшая меняла аккаунты в социальных сетях, чтобы скрыться от преследователя, но это не помогло.

Все произошло вчера вечером. Парень ворвался в петербургскую квартиру, где его бывшая возлюбленная жила вместе с подругой. Злоумышленник облил Анастасию кислотой, выстрелил из сигнального пистолета, а затем нанес ей ножевые ранения и скрылся с места преступления.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее химические ожоги 35% тела, зрение девушке удалось сохранить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка, который играл на саксофоне на улице. Злоумышленника уже задержали, он признал вину и объяснил свой поступок тем, что мальчик мешал ему отдыхать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС