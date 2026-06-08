Семь из семи: российские синхронистки стали лучшими на юношеском ЧЕ в Люксембурге

Российские синхронистки завоевали семь золотых медалей на ЧЕ в Люксембурге

Россиянки триумфально выступили на юношеском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Наши спортсменки стали лучшими с большим отрывом — завоевали золото во всех семи дисциплинах, а также командный кубок. Чемпионат проходил в Люксембурге, где сборная России выступала с национальной символикой — флагом и гимном.

Напомним, что 13 апреля Международная федерация водных видов спорта полностью восстановила права российских атлетов, допустив их ко всем международным соревнованиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские синхронистки завоевали золото и серебро на этапе Кубка мира в Китае.

Кира Черезова и Валентина Герасимова с программой «Шаманы» стали первыми (304,6 балла). Серебро взяли Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. Впервые с 2022 года россиянки выступили под эгидой World Aquatics с флагом и гимном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.