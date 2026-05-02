Российские синхронистки выиграли золото и серебро на Кубке мира в Китае

Российские синхронистки заняли первое и второе места в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в Китае.

Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу с программой «Шаманы», получив от судей в сумме 304,6439 балла. Серебряные медали взяли их соотечественницы Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (285,8040 баллов). Бронзу завоевали японки Моэ Хига и Томока Сато (283,1905 балла).

Этап Кубка мира в китайском городе Сиань подойдет к концу 3 мая. В связи с отменой ограничений Международной федерацией плавания, впервые с 2022 года синхронистки их России выступают на состязаниях под эгидой World Aquatics с национальным флагом и гимном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.