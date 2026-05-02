Российские синхронистки выиграли золото и серебро на Кубке мира в Китае

Впервые с 2022 года спортсменки выступают на состязаниях под эгидой World Aquatics с национальным флагом и гимном.

Российские синхронистки заняли первое и второе места в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в Китае.

Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу с программой «Шаманы», получив от судей в сумме 304,6439 балла. Серебряные медали взяли их соотечественницы Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова (285,8040 баллов). Бронзу завоевали японки Моэ Хига и Томока Сато (283,1905 балла).

Этап Кубка мира в китайском городе Сиань подойдет к концу 3 мая. В связи с отменой ограничений Международной федерацией плавания, впервые с 2022 года синхронистки их России выступают на состязаниях под эгидой World Aquatics с национальным флагом и гимном.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России пройдут соревнования по десяти видам спорта в рамках Игр стран ШОС. Это будет большой турнир, который пройдет в разных странах. Кроме того, команды стран ШОС примут участие в «Играх кочевников» в Киргизии, они пройдут в конце лета этого года. Многие участники подтвердили участие в соревновании. От России на туда приедут больше 250 человек.

