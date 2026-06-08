Сбой — не проблема: в России хотят ввести новые правила оплаты парковок

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Когда поправки вступят в силу?

В России введут новые правила оплаты платных парковок

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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«Коммерсант»: в России могут ввести постоплату уличных парковок

В Министерстве транспорта России предложили освободить водителей от обязанности оплачивать платную парковку в случае сбоя, то есть если не получилось внести деньги за услугу по независящим от водителя причинам. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на документ ведомства с соответствующими поправками.

В настоящее время субъекты сами определяют способы оплаты. По действующему законодательству, если терминал не работает — произошел сбой, то автомобилисты обязаны рассчитаться наличкой или позднее с них спишется плата за услугу.

Минтранс предложил другой вариант. Так, если платеж не прошел по независящим от водителей причинам, то они смогут не платить за парковку. Эта инициатива находится на общественном обсуждении. Решение принимать поправки в закон или нет, будет принято до 26 июня.

Ранее в «Единой России» потребовали ввести единые правила для платных парковок. Поводом стали многочисленные жалобы автомобилистов. Россияне недовольны тем, что в каждом городе действуют свои правила. Эта тема становится особенно актуальной в преддверии лета, так как в сезон отпусков тысячи россиян отправляются в путешествия на машинах.

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