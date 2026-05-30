В «Единой России» потребовали ввести единые правила для платных парковок

Партия «Единая Россия» выступает за установку единых правил пользования платными парковками на всей территории страны. Об этом заявила член экспертного совета партии по подготовке народной программы Людмила Болилая.

«Единая Россия» требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками», — приводятся ее слова на сайте «Единой России».

Поводом стали многочисленные жалобы автомобилистов. Россияне недовольны тем, что в каждом городе действуют свои правила. Эта тема становится особенно актуальной в преддверии лета, так как в сезон отпусков тысячи россиян отправляются в путешествия на машинах.

В «Единой России» уверены, что платные парковки должны в первую очередь быть удобным сервисом для жителей, а не превращаться в инструмент для заработка на автовладельцах.

Ранее Министерство транспорта России предложило законопроект, позволяющий автомобилистам оплачивать парковку в течение 24 часов без штрафов.

