ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 44 0

Заключенный хотел убить сотрудников учреждения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Один из заключенных хотел из-за религиозной ненависти убить сотрудников учреждения. Он планировал совершить теракт на Курбан-байрам.

«Движимый мотивом религиозной ненависти и вражды фигурант в канун празднования светлого и значимого для мусульман праздника „Курбан — байрам“, своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного Ислама», — уточнили в ведомстве.

В результате совместных действий сотрудников ФСБ и ФСИН России деятельность фигуранта была пресечена на стадии приготовления к совершению теракта. На допросе он сознался в преступлении. Расследование продолжается: правоохранители устанавливают обстоятельства и личности всех причастных к подготовке теракта.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Севастополе. Подозреваемый передавал противнику сведения о российских военных. В дальнейшем, по заданию куратора, он должен был следить за их семьями. Ему грозит пожизненный срок по статье о государственной измене.

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