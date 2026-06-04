Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Севастополе
Диверсант передавал противнику данные о российских военных.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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В Севастополе этим утром задержали агента украинских спецслужб. Мужчину завербовали через популярный иностранный мессенджер.
По информации ФСБ, он передавал противнику сведения о российских военных. И в дальнейшем, по заданию куратора, должен был следить за их семьями.
Сейчас задержанный отправлен под стражу. Ему грозит пожизненный срок по статье о государственной измене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мостовском районе Краснодарского края 49-летняя жительница стала жертвой телефонных мошенников, потеряв четыре миллиона рублей. Под предлогом обмена якобы фальшивых купюр она передала крупную сумму незнакомцам. Женщина планировала приобрести квартиру для племянника, сняла деньги в банке для расчета с продавцом, но вскоре ей в мессенджере пришло изображение банкноты, а затем позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ.
Злоумышленник убедил женщину, что выданные ей деньги поддельные, включил аудиозапись, якобы подтверждающую факт подмены купюр сотрудниками банка, и называл персональные данные потерпевшей. Поддавшись панике, она отправилась в другой город для «обмена» денег и передала пакет с наличностью двум неизвестным мужчинам. После того как средства не были возвращены, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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