Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Севастополе

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Диверсант передавал противнику данные о российских военных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Севастополе этим утром задержали агента украинских спецслужб. Мужчину завербовали через популярный иностранный мессенджер.

По информации ФСБ, он передавал противнику сведения о российских военных. И в дальнейшем, по заданию куратора, должен был следить за их семьями.

Сейчас задержанный отправлен под стражу. Ему грозит пожизненный срок по статье о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мостовском районе Краснодарского края 49-летняя жительница стала жертвой телефонных мошенников, потеряв четыре миллиона рублей. Под предлогом обмена якобы фальшивых купюр она передала крупную сумму незнакомцам. Женщина планировала приобрести квартиру для племянника, сняла деньги в банке для расчета с продавцом, но вскоре ей в мессенджере пришло изображение банкноты, а затем позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ.

Злоумышленник убедил женщину, что выданные ей деньги поддельные, включил аудиозапись, якобы подтверждающую факт подмены купюр сотрудниками банка, и называл персональные данные потерпевшей. Поддавшись панике, она отправилась в другой город для «обмена» денег и передала пакет с наличностью двум неизвестным мужчинам. После того как средства не были возвращены, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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