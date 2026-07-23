Фейковый Wi-Fi и QR-коды: мошенники научились работать в аэропортах по-новому

Мошенники обманывают россиян в аэропортах с помощью подключения к сети

Аэропорты все чаще становятся площадкой для мошеннических схем, рассчитанных на путешественников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, преступники пользуются тем, что перед вылетом люди торопятся и нередко теряют бдительность.

По словам специалистов, в ожидании рейса пассажиры спешат подключиться к интернету, заказать такси, воспользоваться навигацией или приобрести местную eSIM. Именно в такие моменты они чаще переходят по сомнительным ссылкам или подключаются к поддельным беспроводным сетям.

Одной из наиболее распространенных уловок стали фальшивые QR-коды. Их выдают за предложения со скидками на поездки, бонусами от авиакомпаний, акциями известных брендов или возможностью заказать питание. После сканирования пользователь попадает на поддельный сайт, где мошенники могут получить доступ к банковским данным или учетным записям.

Не менее опасны и фиктивные точки Wi-Fi. Злоумышленники создают сети с названиями, похожими на официальные сети аэропортов, авиаперевозчиков или кафе. После подключения человеку предлагают пройти авторизацию на фишинговой странице, через которую могут похитить конфиденциальную информацию.

Эксперты также предупреждают о возможном увеличении числа мошеннических сообщений и СМС, замаскированных под уведомления от аэропортов и авиакомпаний. В них могут сообщать о переносе рейса, смене выхода на посадку, возврате денег за билет или необходимости доплатить за багаж, чтобы вынудить пассажиров перейти по вредоносной ссылке.

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