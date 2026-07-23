Фейковый Wi-Fi и QR-коды: мошенники научились работать в аэропортах по-новому

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

В зоне вылета злоумышленники делают ставку на спешку пассажиров и используют это для кражи личных данных.

Как мошенники могут обмануть в аэропорте все способы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники обманывают россиян в аэропортах с помощью подключения к сети

Аэропорты все чаще становятся площадкой для мошеннических схем, рассчитанных на путешественников. Как сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, преступники пользуются тем, что перед вылетом люди торопятся и нередко теряют бдительность.

По словам специалистов, в ожидании рейса пассажиры спешат подключиться к интернету, заказать такси, воспользоваться навигацией или приобрести местную eSIM. Именно в такие моменты они чаще переходят по сомнительным ссылкам или подключаются к поддельным беспроводным сетям.

Одной из наиболее распространенных уловок стали фальшивые QR-коды. Их выдают за предложения со скидками на поездки, бонусами от авиакомпаний, акциями известных брендов или возможностью заказать питание. После сканирования пользователь попадает на поддельный сайт, где мошенники могут получить доступ к банковским данным или учетным записям.

Не менее опасны и фиктивные точки Wi-Fi. Злоумышленники создают сети с названиями, похожими на официальные сети аэропортов, авиаперевозчиков или кафе. После подключения человеку предлагают пройти авторизацию на фишинговой странице, через которую могут похитить конфиденциальную информацию.

Эксперты также предупреждают о возможном увеличении числа мошеннических сообщений и СМС, замаскированных под уведомления от аэропортов и авиакомпаний. В них могут сообщать о переносе рейса, смене выхода на посадку, возврате денег за билет или необходимости доплатить за багаж, чтобы вынудить пассажиров перейти по вредоносной ссылке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео