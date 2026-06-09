Роблокс разблокируют? Что известно об инициативе Минцифры и РКН

Игровая онлайн-платформа Roblox вновь может стать доступна в России

Игровая онлайн-платформа Roblox (Роблокс) может снова стать доступна пользователям в России. Минцифры совместно с Роскомнадзором предложили снять ограничения с Roblox (Роблокс) после того, как компания согласовала с российской стороной условия для защиты пользователей, в первую очередь детей и подростков.

В Минцифры заявили, что ведомство поддерживает работу в России глобальных цифровых платформ, если они соблюдают требования российского законодательства. Именно в таком формате, как отметили в министерстве, велся диалог с зарубежными сервисами, деятельность которых ранее ограничивали из-за систематических нарушений.

В начале июня переговоры с Roblox (Роблокс) завершились согласованием условий, необходимых для защиты прав и интересов российских пользователей. После этого Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox (Роблокс) в России.

Почему Роблокс заблокировали

Roblox (Роблокс) был заблокирован в России в декабре 2025 года. Роскомнадзор объяснял это распространением на платформе запрещенных материалов, в том числе контента экстремистской направленности, призывов к противоправным действиям и пропаганды ЛГБТ*-тематики.

В ведомстве тогда заявляли, что внутренняя система модерации Roblox (Роблокс) не справлялась с обеспечением безопасности пользователей. По оценке Роскомнадзора, в игровом пространстве появлялись материалы, способные негативно влиять на детей и подростков.

Речь шла не только о неподобающем контенте, но и о виртуальных комнатах и локациях, где пользователи могли имитировать противоправные действия, участвовать в азартных играх или сталкиваться с опасным поведением других игроков. В Роскомнадзоре также указывали на риски сексуальных домогательств, выманивания интимных фотографий и склонения детей к развратным или насильственным действиям.

До блокировки Roblox (Роблокс) российские ведомства неоднократно направляли администрации платформы требования ограничить доступ к запрещенным материалам. По данным Роскомнадзора, такие уведомления отправлялись в течение 2025 года.

Что пообещал Роблокс

По итогам консультаций Roblox (Роблокс) признал, что прежние технологии защиты детей от опасной информации работали недостаточно эффективно. В Минцифры отметили, что это на практике приводило к распространению материалов с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Российская сторона, по данным ведомства, получила от Roblox (Роблокс) гарантии запуска дополнительных мер безопасности. Они должны защитить детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

«Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», — заявили в Минцифры РФ.

Одним из ключевых шагов станет запуск новых возрастных ограничений. Уже в июне Roblox (Роблокс) должен внедрить механизм разделения доступа к играм по возрастным группам — Roblox Kids и Roblox Select. Эти настройки должны помочь ограничить доступ несовершеннолетних к контенту, который не подходит им по возрасту.

Кроме того, Roblox (Роблокс) подтвердил обязательства бороться с появлением и распространением материалов, которые могут вредить здоровью, психике и развитию детей.

Что такое Роблокс

Roblox (Роблокс) — это игровая онлайн-платформа, где пользователи могут создавать собственные виртуальные миры, запускать игры других участников и общаться внутри цифрового пространства. Сервис особенно популярен среди детей и подростков, поскольку объединяет элементы игры, социальной сети и конструктора.

Именно из-за большой детской аудитории требования к безопасности Roblox (Роблокс) стали ключевым вопросом в переговорах с российскими ведомствами. Для возвращения Roblox (Роблокс) на российский рынок компания должна не только формально соблюдать закон, но и реально ограничивать опасный контент, вовремя реагировать на нарушения и усиливать защиту несовершеннолетних.

Если ограничения действительно снимут, Roblox (Роблокс) сможет вернуться в Россию уже с новыми правилами работы. Главным условием разблокировки Roblox (Роблокс) остается выполнение обещанных мер по защите детей и соблюдение российского законодательства.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.