Поддержка растет: как семьи с детьми смогут получить до 200 тысяч рублей

Депутат Ветров рассказал о выплате семьям до 200 тысяч рублей

Российские семьи с детьми могут оформить новую выплату, максимальный размер которой в отдельных случаях приближается к 200 тысячам рублей. О действующей с 1 июня мере поддержки напомнил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

По словам парламентария, для получения средств родителям необходимо подать заявление через портал Госуслуги или обратиться в Социальный фонд России. При этом семья должна соответствовать установленным требованиям: воспитывать как минимум двоих детей, укладываться в ограничения по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по выплате алиментов.

«Для получения выплаты необходимо либо через Госуслуги, либо через Соцфонд представить нужную информацию и соответствовать определенным критериям: иметь двоих или более детей, отвечать рамкам дохода и имущества, не иметь задолженностей по алиментам», — подчеркнул он в беседе с RT.

Ветров отметил, что после подачи документов решение принимается в течение двух недель. Средний размер выплаты составляет примерно 70–100 тысяч рублей, однако при определенных обстоятельствах сумма может вырасти почти до 200 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил, что семейная ипотека остается одним из наиболее надежных механизмов помощи гражданам. Хуснуллин также сообщил, что программа сохраняет востребованность среди россиян, несмотря на различные экономические условия.

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