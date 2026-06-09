«Когда лягушки будут, господа»: Билан резко ответил на вопрос о возлюбленной

Дима Билан отказался раскрывать имя своей возлюбленной

Заслуженный артист России Дима Билан резко отреагировал на вопрос о своей возлюбленной на «Премии МУЗ-ТВ 2026».

Певец дал понять, что пока не собирается раскрывать подробности личной жизни. Когда журналист спросил артиста, когда он представит свою девушку публике, Билан ответил коротко и с иронией.

«Когда лягушки будут, господа! Пойдет ответ? Следующий вопрос», — заявил певец.

Так артист фактически подтвердил, что не намерен выносить отношения на публику. До этого, как сообщал 5-tv.ru, Билан признался, что состоит в отношениях, однако имя избранницы раскрывать не стал.

Билан уже много лет предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. Самым известным его публичным романом остаются отношения с моделью Еленой Кулецкой. Знаменитости познакомились в 2006 году на съемках клипа на песню «Это была любовь».

Позже певец обещал жениться на избраннице в случае победы на конкурсе песни «Евровидение-2008». Билан действительно победил на конкурсе, однако свадьба так и не состоялась. Пара окончательно рассталась в 2011 году. После этого артист стал намного реже говорить о своих отношениях публично.

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