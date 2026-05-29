«Я люблю, я любимый»: Билан признался, что состоит в отношениях

Заслуженный артист России Дима Билан признался, что состоит в отношениях, однако имя избранницы предпочел оставить в секрете. Откровением исполнитель поделился на шоу «Натальная карта».

«Я люблю, я любимый, все в порядке», — заявил музыкант.

Тем не менее ведущая шоу Олеся Иванченко отметила, что от певца исходит "энергия свободного мужчины". На что Билан ответил, что просто умеет не афишировать личное.

«Как хорошо я маскируюсь», — отшутился артист.

Дима Билан действительно долгие годы тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Самым известным его публичным романом остаются отношения с моделью Еленой Кулецкой.

Они познакомились в 2006 году на съемках клипа на хит «Это была любовь». Певец даже давал громкое обещание жениться на возлюбленной, если одержит победу на конкурсе песни «Евровидение-2008». Однако после триумфа свадьба так и не состоялась, а в 2011 году звездная пара окончательно распалась. С тех пор певец предпочитал держать свои чувства в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Билан считает себя однолюбом. Артист даже выступает за венчание, отмечая, что это очень важный процесс для пары.

