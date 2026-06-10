На стиле: Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Актриса посетила постановку «Евгений Онегин» вместе с близкой родственницей.

Актриса Агата Муцениеце показала фото с мамой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра

Актриса Агата Муцениеце опубликовала совместный снимок со своей матерью Нонной Муцениеце. Фотография появилась в личном блоге артистки после посещения Большого театра.

На кадре мать и дочь позируют в фойе театра перед началом или после завершения спектакля «Евгений Онегин». Для культурного выхода Нонна Муцениеце выбрала черно-желтое платье длиной ниже колена и белые босоножки на платформе.

Сама актриса появилась в светлых атласных брюках и топе, дополнив образ яркой оранжевой туникой.

текстАгата Муцениеце с мамой. Instagram*/ agataagata

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце критически высказалась об увлечении короткими видеороликами в социальных сетях. По мнению актрисы, постоянный просмотр подобного контента может негативно сказываться на восприятии информации и концентрации внимания.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:35
ВС США начали наносить удары по Ирану
0:31
На стиле: Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра
0:16
Очередное сборище русофобов: что обсуждали на саммите в Таллине
0:01
«Десакрализация сексуальности»: Охлобыстин выступил против тренда «на одно лицо»
23:40
«Ради любви можно все»: Чиповская высказалась о работе над чувствами
23:26
Спасателям на пляжах Петербурга будут помогать умные камеры

Сейчас читают

В Белгороде и Беловском более 230 домов и квартир повреждены после детонации
Телефон до утра: смартфоны связали с ожирением и депрессией у подростков
«Контролирует каждый его шаг»: мать уверена, что властная невестка разрушает ее семью
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео