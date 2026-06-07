«Рилсы — зло»: Агата Муцениеце и Петр Дранга о том, что убивает мозг

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 55 0

Актриса также рассказала, как чувствует себя после рождения третьего ребенка.

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Агата Муцениеце и Петр Дранга считают, что рилсы убивают мозг

Звезда сериала «Закрытая школа» актриса Агата Муцениеце и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга против рилсов. Об этом звездная пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

«Ну, не знаю. Мне кажется, не обязательно быть в декрете, чтобы у тебя сох мозг. Достаточно просто рилсы (это формат коротких вертикальных видеороликов в социальной сети Instagram*. — Прим. Ред.) листать целыми днями», — сказала 37-летняя Агата Муцениеце, отвечая на вопрос о том, как она себя чувствует после рождения дочери.

В этот момент ее супруг Петр Дранга стоял рядом. Он поддержал жену в высказываниях.

Муцениеце и Дранга начали встречаться в конце 2024 года. В августе 2025-го пара узаконила отношения, а уже в декабре у них родилась дочь, которую они, предположительно, назвали Верой. Для Дранги это первый ребенок. Тем временем как Муцениеце стала мамой в третий раз. Актриса также воспитывает двоих детей: сына 13-летнего Тимофея и 10-летнюю дочь Мию от актера Павла Прилучного.

Ранее невролог Марият Мухина раскритиковала похудевшую Агату Муцениеце. По мнению специалиста, актриса слишком быстро пришла в форму после родов и это может навредить ее здоровью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
От ударов по ЗАЭС до террора в приграничье: что стоит за новой тактикой Киева
13:08
Все для комфортной жизни: в Удмуртии продают жилой дом в виде пиратского корабля
12:41
«Рилсы — зло»: Агата Муцениеце и Петр Дранга о том, что убивает мозг
12:21
«Зашивали»: отец рассказал о состоянии сына после нападения оленя в Подмосковье
12:12
Кирилл Туриченко признался, что не хочет музыкального будущего для сына
12:06
Городские сады открылись на бульварах столицы в рамках проекта «Лето в Москве»

Сейчас читают

«Не заметил теплоход»: ошибка на реке Кама стоила жизни 38‑летнему мужчине
Отдых за рекламу — и арест за обман: как блогеры стали жертвой бартерных схем
От клубники до геополитики: почему выборы в Армении важны для всего Южного Кавказа
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео