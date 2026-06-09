Похожи на яркие звезды: сближение Венеры и Юпитера можно будет увидеть в Москве

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

Наблюдать за этим редким явлением жители столицы смогут около двух часов.

Как можно увидеть сближение Венеры и Юпитера

Фото: 5-tv.ru

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Астроном Кошман: сближение Венеры и Юпитера в Москве можно увидеть 9 июня

Москвичи смогут увидеть сближение Венеры и Юпитера вечером 9 июня. Две планеты будут видны без специальных приборов в западной части неба после захода солнца. Об этом сообщили в Московском физико-техническом институте.

По данным специалистов, Венера и Юпитер подойдут друг к другу на расстояние около полутора угловых градуса. На небе они будут похожи на две очень яркие звезды, расположенные поблизости.

Лучшее время для наблюдения этого явления в Москве наступит примерно после 21:30, о чем в беседе с ТАСС заявила астроном Людмила Кошман. Как пояснила специалист, сумерки сменятся темнотой к этому моменту, а пара планет будет находиться над западным горизонтом на высоте около 12 градусов.

По словам эксперта, Венера окажется заметно ярче, ее видимая звездная величина составит около минус 4,0, а у Юпитера — примерно минус 1,9.

Наблюдать за сближением можно будет около двух часов. После 21:30 планеты начнут постепенно опускаться к горизонту и скроются за ним примерно после 23:30 по московскому времени.

Специалисты также подчеркнули, что увидеть Венеру и Юпитер рядом можно будет не только 9 июня. Небесное явление останется доступным для наблюдений до середины месяца после захода солнца. В это время планеты будут находиться низко над западным горизонтом.

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