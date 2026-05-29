День длиннее года: как устроена самая странная жизнь на Венере

НАСА: космическая миссия на Венеру VERITAS запланирована не ранее 2031 года.

Представить жизнь на Венере непросто. Рассвет наступал бы с противоположной стороны, смены сезонов практически не существовало бы, а выйти на прогулку оказалось бы невозможно из-за чудовищной жары и давления.

Венеру нередко называют сестрой Земли. Планеты действительно похожи по размеру и строению, а находятся сравнительно близко друг к другу. Однако судьбы двух миров разошлись радикально: Земля стала домом для жизни, а Венера превратилась в раскаленную планету, скрытую под плотными облаками.

Самая удивительная особенность Венеры связана со временем. Ее сутки действительно длиннее года. Но даже это — далеко не единственная странность планеты, где все будто происходит наоборот. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему день на Венере длится дольше года

На Земле сутки определяет один оборот планеты вокруг собственной оси, а год — полный путь вокруг Солнца. Венера нарушает привычную логику. Вокруг своей оси она вращается настолько медленно, что успевает облететь Солнце раньше, чем завершит один полный оборот.

Венерианский год занимает примерно 225 земных дней. А один оборот планеты вокруг оси длится около 243 земных дней. Получается, что год там заканчивается раньше, чем проходят полноценные сутки.

Однако для условного наблюдателя на поверхности ситуация выглядела бы еще интереснее. Из-за сочетания движения Венеры по орбите и ее обратного вращения от одного восхода Солнца до следующего прошло бы около 117 земных дней.

Иными словами, если бы человек каким-то чудом оказался на Венере, одного утра ему пришлось бы ждать почти четыре земных месяца.

День и ночь там менялись бы мучительно медленно, хотя из-за густых облаков увидеть солнечный диск с поверхности все равно было бы практически невозможно.

Почему Солнце там восходит на западе

Большинство планет Солнечной системы вращаются вокруг оси в том же направлении, что и Земля. Поэтому на нашей планете Солнце кажется восходящим на востоке и уходящим за горизонт на западе.

Венера вращается иначе — в обратную сторону. Такое движение называют ретроградным. Поэтому для наблюдателя на ее поверхности Солнце поднималось бы на западе, а садилось на востоке.

Почему планета оказалась устроена именно так, ученые до конца не установили. Одна из версий предполагает, что на раннем этапе истории Венеры ее вращение могло измениться из-за мощных столкновений с другими небесными телами. Другая связывает необычное движение с длительным воздействием Солнца и чрезвычайно плотной атмосферы планеты.

Как бы то ни было, Венера стала одним из самых необычных миров Солнечной системы. Там не только день длиннее года — само направление времени в привычной картине рассветов и закатов будто перевернуто.

Почему Венеру считали двойником Земли

Венера расположена ближе к Земле, чем большинство других планет, а ее размеры действительно напоминают земные. Диаметр Венеры составляет чуть больше 12 тысяч километров, тогда как диаметр Земли — около 12,7 тысячи километров.

У двух планет есть каменная поверхность, металлическое ядро, мантия и вулканические процессы. Когда-то ученые даже предполагали, что под плотными облаками Венеры могут скрываться влажные тропические пейзажи.

Реальность оказалась значительно страшнее. Космические аппараты показали мир с вулканическими равнинами, горами и лавовыми образованиями, окруженный крайне агрессивной атмосферой. Сходство с Землей сохранилось лишь в размерах и общем устройстве, но не в условиях на поверхности.

Сегодня Венера интересует исследователей именно как возможный пример того, что могло бы произойти с похожей на Землю планетой. Ученые допускают, что в далеком прошлом на ней могла существовать жидкая вода, но затем климат изменился, а усилившийся парниковый эффект сделал мир практически непригодным для привычной жизни.

Из-за чего Венера горячее Меркурия

Венера — не ближайшая к Солнцу планета. Между ней и звездой находится Меркурий. Однако именно Венера считается самым жарким миром Солнечной системы.

Причина скрыта в ее атмосфере. Она почти полностью состоит из углекислого газа и действует как гигантская тепловая ловушка. Солнечная энергия проникает внутрь, нагревает поверхность, а затем тепло не может эффективно уйти обратно в космос.

Так возникает чрезвычайно мощный парниковый эффект. Средняя температура у поверхности Венеры составляет около 460 градусов. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец.

На планете невозможно укрыться от жары даже ночью. Из-за плотной атмосферы и очень медленного вращения температура на темной стороне не становится комфортной. Не помогают и полюса: заметных сезонов, похожих на земные, на Венере практически нет.

Если на Земле зима и лето сменяют друг друга из-за наклона оси, то у Венеры этот наклон слишком мал, чтобы вызвать привычные сезонные перемены. Планета почти постоянно напоминает печь.

Что случилось бы с человеком на поверхности

Оказаться на Венере без сложнейшей защиты человек не смог бы даже на короткое время. Опасность представляет не только температура, но и давление.

На поверхности планеты оно примерно в 93 раза выше, чем на Земле. Подобное давление можно сравнить с нахождением на большой глубине под водой. Обычный космический костюм не смог бы защитить человека в таких условиях.

Венерианские облака также не похожи на земные. Они состоят из капель серной кислоты. При этом на самой поверхности дождь из кислоты не достигает грунта: капли испаряются из-за экстремального жара еще по пути вниз.

Вместо голубого неба путешественника окружала бы мутная желтоватая дымка. Свет проникал бы сквозь облака рассеянным сиянием, а вокруг тянулись бы каменистые равнины, древние лавовые потоки и вулканические горы.

Даже автоматические станции выдерживали на Венере недолго. Советские аппараты серии «Венера» смогли передать с поверхности уникальные изображения и научные данные, но суровая среда быстро выводила технику из строя.

Есть ли на Венере вулканы

Поверхность Венеры покрыта следами масштабной вулканической активности. На планете насчитываются тысячи вулканов, лавовых равнин и необычных образований, созданных движением раскаленных пород.

Ученых особенно интересует вопрос, продолжаются ли извержения сейчас. Наблюдать поверхность Венеры сложно, поскольку ее полностью закрывают плотные облака. Поэтому аппараты изучают планету главным образом с помощью радара, способного «видеть» рельеф сквозь атмосферу.

Данные прошлых миссий указывали, что некоторые участки поверхности могли измениться из-за вулканической активности. Если на Венере действительно продолжаются извержения, это поможет специалистам понять, как планета отводит внутреннее тепло и почему ее развитие пошло по столь разрушительному пути.

Для Земли этот вопрос тоже важен. Сравнивая два похожих по строению мира, ученые пытаются выяснить, какие процессы помогают одной планете оставаться пригодной для жизни, а другую превращают в раскаленную пустыню.

Может ли жизнь существовать хотя бы в облаках

На поверхности Венеры условия для известной человеку жизни практически невозможны. Но примерно на высоте 50 километров над раскаленной землей температура и давление становятся значительно мягче и отчасти напоминают земные.

Именно поэтому некоторые исследователи обсуждают возможность существования микроскопических форм жизни в облаках Венеры. Правда, даже там организмам пришлось бы выдерживать крайне кислую среду и другие опасные условия.

Убедительных доказательств жизни на Венере пока нет. Любые необычные химические признаки в атмосфере требуют многократной проверки, поскольку они могут объясняться процессами, не связанными с живыми организмами.

Если ученым удастся понять состав облаков, это позволит приблизиться к ответу на вопрос, была ли Венера когда-либо пригодна для жизни.

Как выглядел бы календарь жителя Венеры

Условному венерианцу земные представления о времени показались бы странными. Его год закончился бы раньше, чем планета один раз повернулась вокруг собственной оси. А между двумя рассветами прошло бы около четырех месяцев по земному календарю.

День рождения можно было бы отмечать почти дважды за один полный солнечный день. Утро длилось бы неделями, полдень тянулся бы месяцами, а ночь не приносила бы спасения от жары.

Зачем ученые снова собираются на Венеру

Несмотря на адские условия, интерес к Венере только растет. НАСА готовит миссии DAVINCI и VERITAS, которые должны впервые за десятилетия подробно исследовать атмосферу и поверхность планеты. VERITAS планируется запустить не ранее 2031 года.

Европейское космическое агентство разрабатывает миссию Envision. Ее запуск запланирован на ноябрь 2031 года. Аппарат должен изучить Венеру от внутреннего строения до верхних слоев атмосферы и помочь понять, почему она настолько отличается от Земли.

Исследователей волнует не просто необычная планета. Венера может рассказать, как похожий на Землю мир потерял возможные океаны и оказался в плену разрушительного парникового эффекта.

