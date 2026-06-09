Муж Агаты Муцениеце не дал ей рассказать журналистам о своем главном страхе

Муж актрисы Агаты Муцениеце аккордеонист-виртуоз Петр Дранга продемонстрировал признаки абьюза после того, как перебил супругу во время разговора о ее главном страхе. В ходе беседе с корреспондентом 5-tv.ru артист вклинился в диалог с его женой и решил высказать личное мнение на премии «ТЭФИ-2026».

«Ну, вы уже можете остановиться с этим, продолжать, пролонгировать», —вмешался Петр со своим желание окончить общение с журналистами.

До этого Агата откровенно делилась о том, что боится потерять востребованность и исчезнуть из публичного пространства. Она призналась, что подобные опасения знакомы многим известным людям.

«Я просто боюсь выйти из обоймы. Неважно, сколько у тебя детей. Мне кажется, что все актеры и все публичные личности, которые нацелены быть в этой обойме, они все равно всегда боятся из нее вылететь», — честно рассказала Муцениеце.

При этом актриса отметила, что страх остаться без внимания аудитории сопровождает многих представителей творческих профессий. Однако, как она подчеркнула, такие переживания не должны мешать работе и саморазвитию.

«Но просто боишься и делаешь дальше», — добавила она.

Как раз в этом момент и Петр решил прервать рассказ супруги, вероятно, посчитав, что она чересчур разоткровенничалась.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Петр Дранга также не дал Агате Муцениеце рассказать, какой он отец.

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