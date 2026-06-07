«Я все успеваю»: Петр Дранга не дал Агате Муцениеце рассказать, какой он отец

Аккордеонист Петр Дранга не дал жене Агате Муцениеце рассказать, какой он отец

Актриса театра и кино Агата Муцениеце и ее муж-аккордеонист, заслуженный артист России Петр Дранга вот уже пять месяцев родители. Их дочь Вера родилась 1 декабря 2025 года. Однако подробностями семейной жизни пара поклонников не балует. Вот и на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» корреспонденту 5-tv.ru не удалось узнать, помогает ли музыкант жене заботиться о малышке. Он оборвал разговор о ребенке и тут же перевел его в другое русло.

«Я все успеваю», — сказал Дранга, не дослушав вопрос.

Вместо откровений о малышке Вере он решил поделиться мнением о мероприятии, на которое пришел с супругой. Заявил, что надеется увидеть в числе номинантов на премию коллег — в категории «инструментальный артист». Аккордеонист пожелал, чтобы организаторы наградили кого-то из музыкантов, а не только популярных исполнителей.

Тем временем журналисты попытались поговорить с его супругой о материнстве. Агата Муцениеце воспитывает двух подростков, сына и дочь, от бывшего мужа Павла Прилучного. Теперь на руках у нее третий ребенок, совсем крошка. Нередко бывает, что женщине трудно возвращаться из декрета, они будто бы теряют навыки общения со взрослыми друзьями и выпадают из профессии. Но актриса такого риска не видит.

«Не знаю, мне кажется, необязательно быть в декрете, чтобы у тебя отсох мозг. Достаточно просто рилсы, вот как Петя говорил, листать целыми днями, и у тебя начнет потихоньку отсыхать», — отметила Муцениеце.

Возможно, она порассуждала бы еще о женской доле, но благоверный и ее мысль прервал, спешно попрощавшись с представителями прессы. Супруге осталось лишь покорно кивнуть.

Около пяти лет после развода с Прилучным Агата жила как на пороховой бочке. В 2023-м актер отказался платить алименты и попытался через суд добиться проживания детей Мии и Тимофея с ним. Долгие судебные тяжбы завершились не в пользу отца, но вымотали маму. В 2024-м на фоне разбирательств дизайнер Олеся Шиповская познакомила Муцениеце с Петром Дрангой. Роман развивался стремительно, в августе 2025-го влюбленные поженились, а в декабре стали родителями.

Для 42-летнего музыканта Вера — первый ребенок. Прежде он и женат никогда не был. В прошлом ему приписывали отношения с гимнасткой Ляйсан Утяшевой, телеведущей Анфисой Чеховой, актрисой и режиссером Дарьей Мороз, но сам артист все слухи опроверг. Встретив Агату, аккордеонист проявил решительность. Он отвез избранницу на Мальдивы, потом познакомил с родителями, быстро нашел общий язык с ее детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятилетняя дочь Муцениеце и Прилучного Мия уже определилась с профессией — решила последовать по стопам родителей и связать свою жизнь с театром и кино.

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