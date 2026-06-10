После победы Пашиняна на выборах МВФ выделил Армении 25 миллионов долларов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 12 0

Партия премьер-министра получила 49,8% голосов.

МВФ выделил Армении деньги

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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После победы партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 25 миллионов долларов для Еревана. Информация об этом была опубликована на официальном сайте фонда.

«Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 миллиона SDR (расчетная валюта МВФ. — Прим. ред.), что составляет около 25,1 миллиона долларов США (1,8 миллиарда рублей. — Прим. ред.)», — говорится в материалах фонда.

Всего от МВФ для Армении будет выделено около 50,2 миллионов долларов (около 3,6 миллиарда рублей). Уточняется, что для Еревана эти выплаты являются превентивной мерой. И тратить деньги без крайней необходимости страна не планирует.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. С результатом 49,8% голосов победила партия Пашиняна «Гражданский договор». Однако представители других партий заявляли, что было зафиксировано множество нарушений.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы в Армении проходили в условиях беспрецедентного давления. Также есть информация, что в процесс активно вмешивались европейские страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что представители нескольких политических сил в Армении потребовали пересчитать бюллетени после парламентских выборов на 555 участках из 2005. Центральная избирательная комиссия страны получила 30 заявлений с таким требованием от доверенных лиц и кандидатов трех партий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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