В Армении потребовали пересчитать голоса на 555 участках после выборов

Представители нескольких политических сил в Армении потребовали пересчитать бюллетени после парламентских выборов. Заявления о пересмотре итогов голосования поступили по 555 избирательным участкам из 2005. Данные опубликовало РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении получила 30 заявлений от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также блока «Армения». В ЦИК уточнили, что обращения поступили в 17 из 38 окружных избирательных комиссий.

По данным комиссии, срок подачи заявлений о пересчете истек 9 июня в 11 утра. Пересмотр результатов должен пройти в помещениях окружных комиссий. Для прозрачности процедуры планируют организовать прямую видеотрансляцию.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Депутатов избирали сроком на пять лет. После голосования оппозиционные силы заявили о несогласии с итогами и обвинили власти в давлении на политических конкурентов.

Представители оппозиции утверждали, что выборы проходили в неравных условиях. Так, власть препятствовала работе штабов, уничтожала агитационные материалы, запугивала сторонников и оказывала давление на агитаторов. Также оппозиционные силы заявили, что студентам угрожали отчислением, а предпринимателям — проблемами с бизнесом.

Несмотря на давление, оппозиция указала, что ее партии и блоки суммарно получили почти 40% голосов. В связи с этим противники власти считают, что политическая монополия «Гражданского договора» уже ослабла, а официальные итоги не отражают реальную волю значительной части общества.

По данным оппозиции, партия Никола Пашиняна после обработки протоколов со всех участков не набрала 50% голосов. Ее результат, как утверждали критики властей, составил 49,8%. Оппоненты Пашиняна заявили, что даже при контроле над ЦИК власти не решились объявить абсолютное большинство.

Оппозиционные силы также напомнили, что во время агитационной кампании 23 мая Пашинян заявлял о готовности уйти с поста премьера, если против него на выборах выступят 300–500 тысяч граждан. По их подсчетам, за оппозицию проголосовали более 460 тысяч человек.

Окончательные результаты парламентских выборов глава ЦИК Ваагн Овакимян обещал огласить 14 июня. Политические объединения, которые не согласятся с итогами голосования, смогут обратиться в Конституционный суд 19 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль пока не планирует поздравлять Пашиняна с победой на выборах.

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