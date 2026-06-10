«Дату родов не скажу»: Ворожищева о второй беременности

Актриса Марина Ворожищева много снималась во время второй беременности

Актриса Марина Ворожищева активно работала во время второй беременности. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ.

«В этот раз получилось так, что я много снималась в положении. И было все хорошо в плане физическом. Я чувствовала себя прекрасно», — отметила актриса.

Фигура Ворожищевой с заметно округлившимся животом выдает немаленький срок беременности. Но точную дату, когда ожидается появление малыша на свет, артистка называть отказалась. Однако отметила, что и сейчас самочувствие у нее отличное.

Марина Ворожищева замужем за актером и режиссером Ильей Ермоловым. Они познакомились на съемках сериала «Сын отца народов» в 2013 году. В 2016-м поженились, а спустя два года у них родился сын Лука.

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