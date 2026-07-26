«Первый раз за многие годы»: этим летом Долина променяет сцену на море

Лариса Долина впервые за много лет отправляется на летний отпуск

Народная артистка России Лариса Долина впервые за много лет возьмет летний отпуск и отправится с семьей на море. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

«29 июля я уезжаю со всей своей семьей на море. Первый раз за очень многие годы летом у меня отпуск», — рассказала Долина.

Звезда отметила, что летний отпуск для нее — это что-то необычное, ведь раньше ей всегда приходилось подстраиваться под школьный график внучки Александры. Однако она уже продумала, как проведет это время.

Долина рассказала, что любит рано вставать, поэтому планирует загорать рано утром, а после отправляться в тень.

«Я жаворонок. Я очень рано просыпаюсь и также рано засыпаю. Поэтому, когда летом жаркое солнце, я стараюсь загорать до 11:00 утра», — поделилась певица.

После короткой поездки артистку вновь ждет работа — с середины августа она возвращается к театральным обязанностям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друзья подарили Ларисе Долиной квартиру.

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