«Самая важная оценка»: Высоцкая о том, что для нее значит мнение режиссера
Андрей Кончаловский называет игру актрисы «гениальной», но та подозревает, что он преувеличивает.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Для Юлии Высоцкой больше всего значит мнение режиссера
Для заслуженной артистки России, актрисы Юлии Высоцкой больше всего значит оценка режиссера. Об этом она заявила 5-tv.ru на церемонии награждения премией ТЭФИ-2026.
Высокую награду Высоцкая получила за роль в сериале «Хроники русской революции», снятом народным артистом РСФСР, режиссером Андреем Кончаловским.
«Для меня самая важная всегда оценка режиссера. Если он говорит, что все получилось, значит, все получилось», — сказала Высоцкая.
При этом Кончаловский чаще всего говорит ей, что она сыграла «гениально». По мнению Высоцкой, он немного преувеличивает, однако ей приятно это слышать.
По словам актрисы, у Кончаловского особый взгляд на кинематограф, в котором нет оценки, а есть только наблюдение. И через него молодые актеры и режиссеры могут вывести уже свое творческое виденье.
Ранее заслуженный артист РФ Алексей Нилов на церемонии вручения ТЭФИ-2026 заявил 5-tv.ru, что поддерживает форму и энергию методом «работы с первого дубля».
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