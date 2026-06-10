«Работа с первого дубля»: Алексей Нилов раскрыл секрет сохранения энергии

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 29 0

В жизни актера спорт отсутствует из-за проблем со здоровьем.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алексей Нилов: секрет сохранения энергии — работа с первого дубля

Заслуженный артист России Алексей Нилов поддерживает форму и энергию в зрелом возрасте благодаря разумной лени в виде «работы с первого дубля». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ.

«Секрет — быть ленивым. Но это не значит перестать работать, это значит работать с первого дубля. Я очень не люблю второй, третий, четвертый переснимать, поэтому все надо делать с первого дубля. Тогда ты не устаешь и не стареешь», — сказал актер.

Артист также признался, что не дружит со спортом. При этом он уточнил, что вынужден отказываться от физических нагрузок из-за проблем со здоровьем, которые накопились за профессиональную карьеру.

«Спорт в моей жизни не присутствует, потому что у меня очень большие проблемы с опорно-двигательной системой. Я перенес три операции на бедра и колени, и сейчас вот я еле дошел. Последствия бурной молодости и съемок», — добавил Нилов.

Ранее актер заявил, что получает удовлетворение и вдохновение от команды, с которой работает на протяжении многих лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:42
Осторожно, ИИ! — Как мошенники используют ChatGPT для обмана людей
8:36
После победы Пашиняна на выборах МВФ выделил Армении 25 миллионов долларов
8:30
«Замечает ли он меня?» — Почему женщинам важны комплименты в отношениях
8:24
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена ударом ВСУ
8:23
«Как обиженная»: бывшая жена Родригеза пытается испортить его свадьбу
8:18
В какие дома чаще бьет молния и как не стать следующей жертвой грозы

Сейчас читают

«Мои мальчики!»: звезды на красной дорожке ТЭФИ-2026
Смех оказался полезен для мозга: ученые сравнили его с тренировкой для ума
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео