«Работа с первого дубля»: Алексей Нилов раскрыл секрет сохранения энергии

Алексей Нилов: секрет сохранения энергии — работа с первого дубля

Заслуженный артист России Алексей Нилов поддерживает форму и энергию в зрелом возрасте благодаря разумной лени в виде «работы с первого дубля». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ.

«Секрет — быть ленивым. Но это не значит перестать работать, это значит работать с первого дубля. Я очень не люблю второй, третий, четвертый переснимать, поэтому все надо делать с первого дубля. Тогда ты не устаешь и не стареешь», — сказал актер.

Артист также признался, что не дружит со спортом. При этом он уточнил, что вынужден отказываться от физических нагрузок из-за проблем со здоровьем, которые накопились за профессиональную карьеру.

«Спорт в моей жизни не присутствует, потому что у меня очень большие проблемы с опорно-двигательной системой. Я перенес три операции на бедра и колени, и сейчас вот я еле дошел. Последствия бурной молодости и съемок», — добавил Нилов.

Ранее актер заявил, что получает удовлетворение и вдохновение от команды, с которой работает на протяжении многих лет.

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